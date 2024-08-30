Вторгнення Путіна відкрило Європі очі: фон дер Ляєн назвала уроки, які ЄС виніс із війни

Урсула фон дер Ляєн: «Якщо ми хочемо справжнього миру, мусимо фундаментально переосмислити основи архітектури європейської безпеки»

Розпочата Росією повномасштабна війна проти України порушила основи багаторічної стабільності й змусила фундаментально переосмислити всю архітектуру європейської безпеки. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на форумі аналітичного центру GlobSec у Празі, повідомляє «Укрінформ».

«Якщо ми хочемо справжнього миру, мусимо фундаментально переосмислити основи архітектури європейської безпеки. Російське вторгнення відкрило Європі очі. В руїнах опинилися не лише міста в Україні, а й багато наших основоположних безпекових переконань», – зауважила фон дер Ляєн.

Вона нагадала, що впродовж десятиліть панувала думка, що економічна взаємозалежність є головним джерелом безпеки. Європа купувала великі обсяги російського газу, і це мало б бути гарантією того, що РФ не розпочне нової війни на Старому континенті. Але Путін проміняв заможність країни на свої імперські амбіції, і в цих умовах залежність Європи від Росії перетворилася на актив у його руках, констатувала фон дер Ляєн.

Росія одночасно з зосередженням військ на кордонах з Україною перекрила газові поставки, щоб шантажувати Європу. Але ЄС отримав негайну допомогу від партнерів – США, Норвегії, інших країн.

Водночас Європа розбудовувала інфраструктуру, спільно закуповувала енергоносії, розвивала поновлювану енергетику і змогла взяти ціни на енергоносії під контроль.

За словами фон дер Ляєн, другий урок, який винесла Європа, полягає в усвідомленні наслідків тривалого небажання європейських урядів витрачати достатньо на власну оборону.

У контексті трансатлантичного співробітництва президент ЄК зазначила: «Неможливо переоцінити важливість допомоги США для України з початку війни. Знову Америка стала за свободу всіх європейців. Я відчуваю велику вдячність за це, але й глибоке почуття відповідальності. Захист Європи є передусім обов’язком Європи. В той час, як НАТО залишатиметься центром нашої колективної оборони, ми потребуємо набагато сильнішої його європейської складової. Ми, європейці, маємо отримати засоби, щоб оборонити та захистити самих себе та стримати будь-яких імовірних агресорів».

Вона зауважила, що від початку російської агресії Європа досягла безпрецедентного прогресу у цьому. Зокрема, оборонні витрати країн-членів ЄС зросли з довоєнних 200 млрд євро до майже 300 млрд євро у поточному році. Європейська оборонна промисловість швидко адаптувалася до нових реалій та значно наростила виробництво і спроможності. Але цього ще недостатньо, наголосила фон дер Ляєн.

«Якщо європейці серйозно сприймають нинішні безпекові загрози, для реструктуризації нашої оборонної промисловості знадобляться час та інвестиції. Наша мета має полягати в тому, щоб побудувати оборонну потужність за розміром континенту. Центральна Європа має хороші позиції, щоб стати одним із рушіїв та найбільших бенефіціарів цього нового поштовху для європейського оборонного сектору», – зазначила президент Єврокомісії, Фон дер Ляєн наголосила на системній перебудові європейської оборони.

Нагадаємо, 18 липня, Європейський парламент обрав Урсулу фон дер Ляєн президенткою Європейської комісії. Це другий термін для неї на посаді голови Єврокомісії.