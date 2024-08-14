Захід втрачає страх перед «червоними лініями» Путіна – Politiken

Операція ЗСУ в Курській області не спровокувала третю світову війну, якою Путін завжди лякав західні країни

Аналітики вважають, що страх Заходу перед помстою Путіна обмежував військові поставки Україні

Країни заходу поступово позбуваються страху перед російським диктатором Володимиром Путіним, а його так звані «червоні лінії» більше не працюють. Про це повідомляє Politiken.

Як зазначають експерти, після того, коли українські військові перетнули останню з «червоних ліній» Путіна і зайшли на територію Росії, не спровокувавши третю світову війну, більше немає виправдань для обмеження здатності Києва захищатися.

Аналітик данського аналітичного центру Europa Якоб Каарсбо стверджує, аргумент про «червоні лінії» став ще більш недоречним, ніж був раніше. «Це пастка, на яку дехто на Заході потрапив».

Аналітики вважають, що страх Заходу перед помстою Путіна обмежував військові поставки Україні і коштував багатьох життів. Тепер підтримка виходить на новий рівень.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни вважає, що українські військові взяли під контроль 41 населений пункт в Курській області. Водночас 13 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що українські сили контролюють 74 населені пункти Курської області.

Як повідомлялося, за минулу добу українські війська просунулися на Курському напрямку від 1 до 3 км. Також стало відомо, що винищувач Повітряних сил ЗСУ вперше вдарив по позиціях росіян у Курській області. Український Су-27 атакував командний пункт росіян у селищі Тьоткіне за кілька кілометрів на північ від лінії фронту.

До слова, Росія почала виводити частину своїх військ з території України у відповідь на вторгнення українських сил до Курської області.