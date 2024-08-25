Захисники показали ефектне збиття ворожого дрона з гвинтокрила (відео)

Українські воїни показали унікальні кадри бойової роботи в повітрі

Військовий Сил оборони України збив ворожий дрон Shahed-136 вогнем із бортового кулемета гелікоптера Мі-8. Видовищне відео поширилося в мережі.

На ролику видно, як російський безпілотник падає після того, як по ньому влучно цілить наш воїн.

Нагадаємо, що раніше ЗСУ показали момент збиття гелікоптера Ка-52 у Курській області РФ.

До слова, учора відбулося перше успішне бойове застосування нової української зброї – далекобійної ракети-дрона «Паляниця». Сьогодні президент Володимир Зеленський показав, який вигляд вона має.