Головна Думки вголос Геннадій Друзенко
search button user button menu button
Геннадій Друзенко Правник, громадський активіст

Замороження війни. У нас буде три варіанти розвитку подій

glavcom.ua
telegram social img facebook social img
«Неймовірним напруженням сил та великою ціною нашу державність збережено»
ілюстративне фото: ЗСУ

«Перед українцями постане питання, чим наповнити нашу незалежність, аби зробити її тривкою?»

За моїм прогнозом війна у шанцях взимку почне суттєво знижувати оберти. Можливо, певний час сторони компенсуватимуть це аналогом «війни міст» часів ірано-іракської війни. Тобто замість захоплення квадратних кілометрів, зосередяться на знищенні критичної інфраструктури один одного. Бо для цього потрібно набагато менше людей. Але й у цій війні на знищення ворожої інфраструктури, боюся, Захід та Китай попіклуються, аби вона чимшвидш пішла на спад, не спричиняючи шоків на глобальних ринках та техногенних катастроф, відчутних далеко за межами України та Росії.

І тоді, коли лінії фронту стабілізуються і стануть тимчасовими, ніким не визнаними, але більш-менш тривкими кордонами повоєнної України, сама внутрішня логіка війни за Незалежність поставить нас перед засадничим вибором. Бо народ радше відчує, аніж усвідомить, що причиною цієї руйнівної війни та жахливих жертв, які вона принесла на українську землю, є не тільки схиблений на фантомних імперських болях «кремлівський дід» (хоча насамперед саме він), але й слабкість та неефективність української держави, яка здавалася не тільки Путіну легкою жертвою для російського ведмедя.

Отже, неймовірним напруженням сил та великою ціною державність збережено. Її фактичні кордони визначені не в Москві і не в Ялті, а на полі бою – там де між нами і ворогом встановився динамічний баланс сил. Як до речі, маже завжди бувало в реальній, а не вигаданій історії. Після цього перед українцями постане питання, чим наповнити нашу незалежність, аби зробити її тривкою? І аби вона гарантувала не тільки захист окремої ідентичності, але й також – безпеку, розвиток, заможність та самореалізацію для своїх громадян.

І тут у нас буде два з половиною шляхи.

Перший

Як американці, французи, італійці, індійці, відстоявши незалежність, сісти і домовитись про нові правила гри у повоєнній Україні. Скликати свій Конституційний конвент. Відмовитись від невластивих в Європі функцій президента як наріжного каменя та гаранта української державності. Створити більш збалансовану систему стримувань та противаг. Піти на складні компроміси. Збалансувати різні гілки та рівні влади. Залишити достатньо автономного простору для особистості та захистити його ефективними судами. Змусити врешті-решт наше природнє его запрацювати на загальне благо.

Другий шлях більш вірогідний за перший

Знайти і повірити в чергового месію. Тим паче, що війна створила та продовжує творити цілий пантеон новітніх героїв. «Батьківська фантазія», як називав її мій вчитель Девід Вільямс, глибоко укорінена в природі людини. Більшість не любить брати на себе відповідальність і nolens volens шукає собі «батька», якому готова делегувати тягар вибору, відповідальності і свободи. Так у нас може зʼявитись на Банковій поміркований «месія» Валерій Залужний або менш помірковані та більш пасіонарні українські «каудільйо». В такому випадку шанс на радикальні реформи, яких вкрай потребує Україна, є. Врешті-решт, і Ататюрк, і Чан Кайші, і Пак Чон Хі були великими модернізаторами, які привели свої країни з третього світу в перший. На жаль, негативних прикладів латиноамериканських та африканських диктаторів у погонах, які завели свої країни на манівці цивілізації, набагато більше. Не певен, що нам поталанить з новоявленим «провідником», як азійським тиграм, а не навпаки.

Ну і остання опція – нічого радикально не змінювати після перемоги

Пустити країну самопливом. Дерибанити між наближеними до влади решки її багатств. Канючити міжнародну допомогу. Вести безкінечні перемовини з ЄС. Списувати всі факапи на підступних москалів. Годувати народ ідентичністю замість розвитку і добробуту. Пишатися героями визвольних змагань, особливо полеглими (так безпечніше), і таврувати усіх критиків режиму «агентами кремля». І десятиліттями догнивати зсередини. Прикладів безліч.

На жаль, вірогідність окреслених опцій зростає від першої до третьої у геометричній прогресії. Бо воювати ми, схоже, навчилися, а домовлятися про спільне майбутнє – досі ні. Але вибір досі за нами...

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна незалежність Україна Валерій Залужний переговори росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна знову змусила світ повірити у свою перемогу
На Заході незабаром з'явиться черга з «батьків перемоги». І ось чому
15 серпня, 15:52
Лібанова радить уряду розвивати систему дошкільних дитячих закладів
Демограф пояснила шкоду тривалої декретної відпустки в Україні
2 серпня, 21:30
Через пожежу на підстанції у місті почалися проблеми зі світлом
У російському Волгограді після вибуху спалахнула пожежа на підстанції
5 серпня, 07:41
Під контролем ЗС РФ опинилися сонячні електростанції (СЕС), що входять до десятки найбільших в Україні та Східній Європі
Росія захопила більшу частину українських вітрових електростанцій
6 серпня, 03:12
Є інформація, що окремі підрозділи ЗСУ перебувають приблизно за 30 км від Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція
ЗСУ рухаються у напрямку АЕС: що відбувається на Курщині
9 серпня, 13:05
Як відомо, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді планує відвідати Польщу та Україну в період з 21 по 23 серпня
Індія підтвердила візит Моді до України
19 серпня, 10:02
Минулого тижня ЗСУ підірвали міст через річку у Курській області
Зруйнувавши мости, ЗСУ заблокували великий шматок Курщини – Forbes
21 серпня, 08:24
До санкційних списків внесено російські інститути військових розробок, виробників безпілотних літальних апаратів та електроніки, а також компанії, які обслуговують потреби російської оборонки
США запровадили потужні санкції проти Росії: список
23 серпня, 18:23
Окупанти обстріляли Кривий Ріг у день жалоби
Удар по Кривому Рогу: влада повідомила нові деталі (фото)
Вчора, 13:42

Геннадій Друзенко

Замороження війни. У нас буде три варіанти розвитку подій
Замороження війни. У нас буде три варіанти розвитку подій
Жодних правил та «червоних ліній» у цій війні наступні 2,5 місяці не буде
Жодних правил та «червоних ліній» у цій війні наступні 2,5 місяці не буде
Війна перетворюється у гру на підвищення ставок
Війна перетворюється у гру на підвищення ставок
Україна може стати порятунком для Європи
Україна може стати порятунком для Європи
Цілі війни. Чого прагне досягнути Україна?
Цілі війни. Чого прагне досягнути Україна?
Ми спостерігаємо за кульмінацією війни? Чи дійсно це так
Ми спостерігаємо за кульмінацією війни? Чи дійсно це так

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 серпня: ситуація на фронті
43K
Німці активно емігрують: які дві країни обирають найчастіше
17K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
8425
Початок нового навчального року: Зеленський зробив заяву
7161
Економічна криза в Китаї змушує людей протестувати – Bloomberg
7029
«Це неминуче»: експерт пояснив, чому Австрію чекає шестиденний робочий тиждень

Новини

Атака БпЛА на Київ та відкриття Паралімпійських ігор: головне за ніч
Сьогодні, 06:56
Мінлива хмарність, до 33° тепла: прогноз погоди на 29 серпня
Сьогодні, 04:50
Проєкт «Сталевий фронт» Ахметова розпочав підготовку військових шкіперів
Вчора, 12:50
Глава Федерації роботодавців транспорту оцінив плани «Укрзалізниці» підняти вантажні тарифи
Вчора, 12:21
Атака на нафтобазу на Ростовщині, просування ворога біля Вугледара: головне за ніч
Вчора, 06:40
Ворожа атака на Україну, удар по готелю в Кривому Розі: головне за ніч
27 серпня, 06:55

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua