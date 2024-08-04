Країни НАТО збиватимуть російські ракети? Зеленський розкрив плани України

Україна закликає сусідні країни НАТО застосувати свою авіацію проти російських ракет, які прямують у бік їхніх кордонів

Глава держави назвав питання, яке Київ хоче розглянути на засіданні Ради Україна–НАТО

Україна хоче створити з сусідніми країнами-членами НАТО коаліцію, щоб разом збивати російські ракети над нашим небом. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час урочистостей до Дня Повітряних сил ЗСУ.

«Ми повинні проробляти ще технічні можливості і щоби було застосування іншої авіації сусідніх країн проти тих чи інших ракет, які направляються Росією... Так, вони б'ють по Україні, але вони б'ють у напрямку наших сусідів-партнерів. Безумовно, передовсім країн Альянсу», – наголосив глава держави.

Він зауважив, що таке рішення, напевно, дасться партнерам складно.

«Вони завжди бояться ймовірної ескалації. Ми боремося з цим. Будемо працювати над цим», –запевнив Зеленський.

На його думку, непоганим варіантом для розгляду цього питання буде скликання засідання Ради Україна–НАТО.

Нагадаємо, що Зеленський привітав наших воїнів із Днем Повітряних сил ЗСУ і презентував перші винищувачі F-16, які вже прибули в Україну.

До слова, Румунія вже заявила, що не має можливості збивати російські безпілотники над Україною.

А Польща відповіла, що не збиватиме російські ракети, що летять у напрямку заходу України без рішення всього НАТО.

Водночас Польща розглядає технічні та юридичні варіанти щодо можливості збиття російських ракет поблизу кордонів країни.

До слова, Сполучені Штати Америки не хочуть ескалації війни, тому проти того, аби Польща збивала російські ракети над Україною.