Головна Світ Політика
search button user button menu button

Країни НАТО збиватимуть російські ракети? Зеленський розкрив плани України

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Країни НАТО збиватимуть російські ракети? Зеленський розкрив плани України
Україна закликає сусідні країни НАТО застосувати свою авіацію проти російських ракет, які прямують у бік їхніх кордонів
фото: Офіс президента України

Глава держави назвав питання, яке Київ хоче розглянути на засіданні Ради Україна–НАТО

Україна хоче створити з сусідніми країнами-членами НАТО коаліцію, щоб разом збивати російські ракети над нашим небом. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час урочистостей до Дня Повітряних сил ЗСУ.

«Ми повинні проробляти ще технічні можливості і щоби було застосування іншої авіації сусідніх країн проти тих чи інших ракет, які направляються Росією... Так, вони б'ють по Україні, але вони б'ють у напрямку наших сусідів-партнерів. Безумовно, передовсім країн Альянсу», – наголосив глава держави.

Він зауважив, що таке рішення, напевно, дасться партнерам складно.

«Вони завжди бояться ймовірної ескалації. Ми боремося з цим. Будемо працювати над цим», –запевнив Зеленський.

На його думку, непоганим варіантом для розгляду цього питання буде скликання засідання Ради Україна–НАТО. 

Нагадаємо, що Зеленський привітав наших воїнів із Днем Повітряних сил ЗСУ і презентував перші винищувачі F-16, які вже прибули в Україну.

До слова, Румунія вже заявила, що не має можливості збивати російські безпілотники над Україною.

А Польща відповіла, що не збиватиме російські ракети, що летять у напрямку заходу України без рішення всього НАТО.

Водночас Польща розглядає технічні та юридичні варіанти щодо можливості збиття російських ракет поблизу кордонів країни

До слова, Сполучені Штати Америки не хочуть ескалації війни, тому проти того, аби Польща збивала російські ракети над Україною.

Теги: НАТО війна Україна російська ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Більшість мобілізованих нині жінок-в’язнів потрапили у місця позбавлення волі за крадіжки та зберігання наркотиків
Вкрала дезодорант, торгувала екстазі... Історії жінок, які з тюрми пішли на війну Війна і право
25 липня, 10:00
Шарль Мішель заявив, що жодні дискусії про Україну не можуть відбуватися без України
Глава Європейської ради різко прокоментував можливий візит Орбана до Москви
4 липня, 21:06
Відбулося 123 бойових зіткнення з російськими загарбниками
Карта бойових дій в Україні станом на 7 липня 2024 року
7 липня, 00:03
Запуск Ariane 6 кілька років відкладався через низку проблем, включаючи пандемію Covid-19 і вторгнення Росії в Україну
Українці помітили загадковий об'єкт у нічному небі: що це було (фото, відео)
10 липня, 05:49
11 липня тривали бої під Глибоким і в межах Вовчанська
Аналітики повідомили, що ЗСУ просунулися на північ від Харкова
12 липня, 05:01
Окупанти втратили 23 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 12 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
12 липня, 07:57
Більшість мобілізованих в'язнів нещодавно завершили військові навчання
Попит на мобілізацію серед ув'язнених зменшився: нардеп назвав причину
23 липня, 17:44
Уночі українські бійці прорвалися у районі Прогресу
ЗСУ вдалося вийти з оточення у районі Прогресу на Донеччині – DeepState
25 липня, 19:38
Що робитиме військова поліція? Пояснення Міноборони
Що робитиме військова поліція? Пояснення Міноборони
28 липня, 18:49

Політика

Країни НАТО збиватимуть російські ракети? Зеленський розкрив плани України
Країни НАТО збиватимуть російські ракети? Зеленський розкрив плани України
Сенегал викликав посла України. Яка причина?
Сенегал викликав посла України. Яка причина?
Німеччина назвала «надійний засіб стримування» Росії
Німеччина назвала «надійний засіб стримування» Росії
Трамп привітав Путіна з «чудовою угодою» про обмін ув’язненими
Трамп привітав Путіна з «чудовою угодою» про обмін ув’язненими
ISW: Допомагаючи хуситам, Путін прагне зменшити західну допомогу Україні
ISW: Допомагаючи хуситам, Путін прагне зменшити західну допомогу Україні
Переговори в Єгипті про припинення вогню у Секторі Гази не дали результатів
Переговори в Єгипті про припинення вогню у Секторі Гази не дали результатів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
65K
Російські пропагандисти у розпачі. Що ж трапилося?
28K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 серпня: ситуація на фронті
15K
Прогноз магнітних бур на 4-6 серпня: якою буде сонячна активність
14K
Повінь у Північній Кореї. Путін запропонував допомогу
13K
4 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Росіяни перекидають усі резерви на один із напрямків: аналіз ISW

Новини

Перше «золото» на Олімпіаді, удар «Хезболли» по Ізраїлю: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
Відсутність продажу брухту «Укрзалізниці» призводить до втрат держбюджету – ГМК Центр
Вчора, 13:10
Атака на Ростовську область, влучання на Вінниччині: головне за ніч
Вчора, 06:35
За день ДТЕК повернув світло в п'ять населених пунктів, що були без електроенергії через обстріли
2 серпня, 18:56
Атака на Крим та вибухи у Курську: головне за ніч
2 серпня, 06:36
Окупація села на Донеччині, перемога «Динамо» у Лізі чемпіонів: головне за ніч
1 серпня, 06:35

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua