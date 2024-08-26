Зеленський після розмови із Сирським заявив, що Україна готує відповідь РФ

Володимир Зеленський: «Щодо нашої відповіді Росії – ми готуємо»

Президент Володимир Зеленський провів розмову з Головнокомандувачем Олександром Сирським щодо відбиття ракетного удару, застосування F-16 та операції в Курській області РФ. Про це глава повідомив під час вечірнього звернення.

«Сьогодні почав цей день з окремої тривалої розмови з Головкомом Сирським: і щодо відбиття цього ракетного удару – детально, і щодо нашої відповіді Росії – ми готуємо, і по застосуванню F-16, і щодо операції в Курській області – продовжуємо наші дії у визначених районах саме так, як Україні потрібно. За цю добу є більше нашого контролю, є чергове поповнення обмінного фонду», – повідомив Зеленський.

Також за словами президента, Головком доповів щодо ситуації на фронті на Донеччині – і окремо, і на Ставці: про Покровський напрямок – найбільш важкий, найбільше російських штурмів, також Времівський напрямок, Торецький, Курахівський.

«Є рішення щодо посилення наших позицій. Я дякую кожному солдату, командиру, кожному підрозділу, які роблять усе, щоб знищити якнайбільше ворожої сили», – зазначив Зеленський.

Окрім того, президент повідомив, що були на Ставці сьогодні й усі необхідні доповіді щодо енергетики – стану системи зараз, можливості її відновити.

«Роботи триватимуть цілодобово. Також детально розглянули ситуацію по захисних спорудах на енергообʼєктах – щодо цього теж є кілька важливих рішень. Дякую всім, хто дійсно вчасно виконує такі завдання заради нашої держави і наших людей!», – наголосив Зеленський.

Раніше президент Зеленський повідомив, що щонайменше 127 ракет і 109 дронів запустили російській загарбники під час сьогоднішньої атаки.

Нагадаємо, російські загарбники знову атакували Україну ракетами та безпілотниками. Так, у низці областей вранці було чутно вибухи. Зокрема, під удар окупантів потрапив Кривий Ріг, Кропивницький, Харків, також вибухи чули на Вінниччині.

Як відомо, о 3:08 у Києві пролунав сигнал повітряної тривоги. Пізніше влада повідомила, що зафіксовано рух ворожих безпілотних літальних апаратів. Сили протиповітряної оборони працювали над їх знешкодженням.

Як повідомлялося, 26 серпня безпілотники атакували Саратовську область. За словами губернатора області Романа Бусаргіна, нібито протиповітряна оборона знищила дрони. Однак уламки потрапили в будинки в Саратові та Енгельсі.