Буданов оцінив загрозу російського наступу на країни Балтії

Якщо Україна програє розв’язану проти неї війну, то Росія атакує країни Балтії

«Поки війна в Україні іде, нічого ніде не може бути проблемного від Росії»

Російська Федерація становить потенційну загрозу для країн Балтії, але вона не стане реальною, доки триває війна в Україні. Про це заявив начальник Головного управляння розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю ТСН.

«Це така постійна і як то кажуть, потенційна загроза. І не більше. Тобто, нема такого», – наголосив він.

За словами Буданова, реальною ця загроза може стати лише за умови, якщо Україна програє розв’язану проти неї війну.

«Поки війна в Україні іде, нічого ніде не може бути проблемного від Росії», – запевнив очільник ГУР Міноборони України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що наступними цілями Росії можуть бути країни Балтії: Естонія, Литва, Латвія, а також Молдова та Казахстан.

Раніше країни Балтійського регіону домовилися створити «стіну дронів», щоб захистити свої зовнішні кордони.

Напередодні російська влада прийняла рішення в односторонньому порядку змінити морські кордони країни з Литвою та Фінляндією в Балтійському морі. Однак згодом відповідний законопроєкт зник із сайту уряду.

До слова, за оцінками аналітиків, Росія готується до ймовірної війни з Північноатлантичним альянсом і прагне захопити Україну, щоб використати її ресурсний потенціал.