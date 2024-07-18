Урсулу фон дер Ляєн переобрано президенткою Єврокомісії

Урсула фон дер Ляєн – німецька політична діячка від Європейської народної партії (ЄНП), член Християнсько-демократичного союзу, міністр оборони Німеччини у 2013-2019 роках

Голосування було таємним, тому не було відомо, чи вдасться Урсулі фон дер Ляєн отримати достатньо голосів для перепризначення

Сьогодні, 18 липня, Європейський парламент обрав Урсулу фон дер Ляєн президенткою Європейської комісії. Це другий термін для неї на посаді голови Єврокомісії. Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради та президентка Європарламенту Роберта Мецола у Twitter (X).

Сьогодні, 18 липня, на засіданні Європарламенту за призначення фон дер Ляєн проголосував 401 депутат, проти - 284. Політик буде очолювати Європейську комісію протягом наступних п'яти років.

Голосування було таємним, тому не було відомо, чи вдасться Урсулі фон дер Ляєн отримати достатньо голосів для перепризначення.

Український парламент вже привітав політика з переобранням на посаду голови Єврокомісії.

«Вітаємо з переобранням на посаду очільниці Єврокомісії великого друга та партнера України Урсулу фон дер Ляєн», – йдеться у повідомленні Верховної Ради України.

Голова Європарламенту Роберта Мецола, яка теж була переобрана на посаду, привітала фон дер Ляєн з призначенням.

«Це є свідченням вашого сильного лідерства та непохитних цінностей у часи випробувань. Європа – міцна і готова», – написала вона у соцмережах.

Урсула фон дер Ляєн – німецька політична діячка від Європейської народної партії (ЄНП), член Християнсько-демократичного союзу, міністр оборони Німеччини у 2013-2019 роках. Вона з 2019 року очолювала Єврокомісію. Її вперше в історії ЄС висунули на другий термін.

Раніше повідомлялося, що євродепутати під час першого пленарного засідання у Страсбурзі, 16 липня, переобрали Роберту Мецолу на новий термін на посаді президента Європейського парламенту.