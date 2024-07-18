Головна Світ Політика
search button user button menu button

Урсулу фон дер Ляєн переобрано президенткою Єврокомісії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Урсулу фон дер Ляєн переобрано президенткою Єврокомісії
Урсула фон дер Ляєн – німецька політична діячка від Європейської народної партії (ЄНП), член Християнсько-демократичного союзу, міністр оборони Німеччини у 2013-2019 роках
фото: з відкритих джерел

Голосування було таємним, тому не було відомо, чи вдасться Урсулі фон дер Ляєн отримати достатньо голосів для перепризначення

Сьогодні, 18 липня, Європейський парламент обрав Урсулу фон дер Ляєн президенткою Європейської комісії. Це другий термін для неї на посаді голови Єврокомісії. Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради та президентка Європарламенту Роберта Мецола у Twitter (X).

Сьогодні, 18 липня, на засіданні Європарламенту за призначення фон дер Ляєн проголосував 401 депутат, проти - 284. Політик буде очолювати Європейську комісію протягом наступних п'яти років.

Голосування було таємним, тому не було відомо, чи вдасться Урсулі фон дер Ляєн отримати достатньо голосів для перепризначення.

Український парламент вже привітав політика з переобранням на посаду голови Єврокомісії.

«Вітаємо з переобранням на посаду очільниці Єврокомісії великого друга та партнера України Урсулу фон дер Ляєн», – йдеться у повідомленні Верховної Ради України.

Голова Європарламенту Роберта Мецола, яка теж була переобрана на посаду, привітала фон дер Ляєн з призначенням.

«Це є свідченням вашого сильного лідерства та непохитних цінностей у часи випробувань. Європа – міцна і готова», – написала вона у соцмережах.

Урсула фон дер Ляєн – німецька політична діячка від Європейської народної партії (ЄНП), член Християнсько-демократичного союзу, міністр оборони Німеччини у 2013-2019 роках.

Вона з 2019 року очолювала Єврокомісію. Її вперше в історії ЄС висунули на другий термін.

Раніше повідомлялося, що євродепутати під час першого пленарного засідання у Страсбурзі, 16 липня, переобрали Роберту Мецолу на новий термін на посаді президента Європейського парламенту.

Теги: Урсула фон дер Ляєн Європейський союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Німеччина продовжить спостерігати за головуванням Угорщини в Раді ЄС
Головування Угорщини в Раді ЄС вже завдало багато шкоди – МЗС Німеччини
12 липня, 17:53
Українську делегацію очолила заступниця міністра економіки Надія Бігун (зправа на фото)
Україна і Єврокомісія розпочали двосторонні зустрічі щодо скринінгу законодавства
9 липня, 10:10
Україна робить все можливе, аби збільшити імпорт електроенергії
Україна встановила новий рекорд імпорту електроенергії
3 липня, 13:19
Публічні консультації в Україні: чому закон викликає сумніви?
Публічні консультації: як парламент для галочки виконав вимогу Єврокомісії?
1 липня, 20:19
«Залізний купол» може запрацювати у Європі
Європа хоче закритись від Росії «залізним куполом»: Туск розповів умови
28 червня, 18:41
Рішення щодо яєць та цукру має бути ухвалене у пʼятницю
ЄС із 28 червня збирається повернути мита на два українські продукти
27 червня, 10:59
Санкції ЄС є відповіддю на підтримку Білоруссю загарбницької війни РФ проти України
ЄС готує нові санкції проти Білорусі
26 червня, 15:44
Зеленський зазначив, що після Саміту миру є вже восьмий учасник, який приєднався до спільного комюніке
Зеленський прокоментував початок переговорів про вступ України до ЄС
25 червня, 22:43
Країни ЄС понад місяць не могли дійти згоди щодо нового санкційного пакета
Євросоюз погодив 14-й пакет санкцій проти Росії
20 червня, 11:35

Політика

Парламент Литви проголосував за вихід із Конвенції про касетні боєприпаси
Парламент Литви проголосував за вихід із Конвенції про касетні боєприпаси
«Шахеди» містять деталі, вироблені у Познані: реакція Польщі
«Шахеди» містять деталі, вироблені у Познані: реакція Польщі
Урсулу фон дер Ляєн переобрано президенткою Єврокомісії
Урсулу фон дер Ляєн переобрано президенткою Єврокомісії
Парасолька ППО накриє весь Євросоюз: журналісти Reuters розкрили план фон дер Ляйєн
Парасолька ППО накриє весь Євросоюз: журналісти Reuters розкрили план фон дер Ляйєн
Байден вже не має шансів на перемогу? Американський професор спрогнозував долю ЄС
Байден вже не має шансів на перемогу? Американський професор спрогнозував долю ЄС
«Мене нудить»: Байден висловився щодо Маска
«Мене нудить»: Байден висловився щодо Маска

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
Як врятувати холодильник від відключень світла: поради експертів
19K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 липня: ситуація на фронті
6405
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
4032
У Києві пролунали потужні вибухи
3816
Коли починати навчальний рік? Мер Львова дорікнув освітньому омбудсмену
3798
«Коля завжди правий». Матір Тищенка прокоментувала події навколо нардепа

Новини

Вибухи в Києві, Байден захворів на коронавірус: головне за ніч
Сьогодні, 06:34
Голова Євроради відповів на лист Орбана, Греція може передати F-16 Україні: головне за ніч
Вчора, 06:41
«Контрзаходи наступального характеру»: В Європарламенті закликають дати відсіч загрозі РФ для Європи
16 липня, 15:30
Атака на Курську область, Трамп офіційно став кандидатом у президенти США: головне за ніч
16 липня, 06:38
Підготовка до другого Саміту миру та участь Росії: Зеленський відповів на ключові питання
15 липня, 15:43
Благодійники передали ГУР техніку і старовинні карти України (фото)
14 липня, 14:28

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua