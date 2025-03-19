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«Епічна, трансформаційна». Віткофф розхвалив розмову Трампа із Путіним

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Епічна, трансформаційна». Віткофф розхвалив розмову Трампа із Путіним
Віткофф наголосив, що у момент розмови він «пишався тим, що є американцем»
фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Віткофф заявив, що російський диктатор Путін нібито обговорював, як «врятувати життя  зупинити кровопролиття»

Спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф вирішив розхвалити те, як очільники США та РФ провели перемовини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтервʼю посадовця.

«Епічна, трансформаційна – ось такі прикметники я б використав. Вони говорили про те, як рятувати життя, як зупинити кровопролиття...», - розповів спеціальний посланник Трампа.

Віткофф також наголосив, що у момент розмови він «пишався тим, що є американцем».

Нагадаємо, спецпосланець США Стів Віткофф провів зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним ввечері 13 березня. Речник Кремля Дмитрій Пєсков прокоментував зустріч та окреслив можливі подальші кроки Росії у перемовинах щодо завершення війни.

«Було надано російській стороні додаткову інформацію. І також, власне, через Віткоффа Путін передав інформацію і додаткові сигнали для президента Трампа», – заявив Пєсков. Сама розмова Путіна і Віткоффа відбулась у закритому форматі, тому подробиць зустрічі не оголошується. Водночас Віткофф чекав вісім годин, поки Путін наговориться із Лукашенком.

Як відомо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Американський лідер заявляв, що з нетерпінням чекає на розмову з главою Кремля. Власне розмова політиків тривала понад дві години.

Після завершення переговорів і Кремль, і Білий дім опублікували підсумкові заяви. «Главком» порівняв версії США та Росії.

До слова, російський диктатор Володимир Путін підтримав ідею президента США Дональда Трампа про взаємну відмову Російської Федерації та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі. 

Водночас буквально через годину росіяни порушили енергетичне перемир'я, вдаривши по критичному об'єкту в Слов'янську. Повідомляється, що росіяни вдарили по одній з підстанцій у місті. Місцеві жителі повідомляють, що у місті Слов'янськ частково зникло світло. Декілька районів повністю знеструмлені.  

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Теги: путін Дональд Трамп президент диктатор переговори росіяни Стів Віткофф

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