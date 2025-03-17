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Окупанти посилюють натиск на ЗСУ у Торецьку – DeepState

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Окупанти посилюють натиск на ЗСУ у Торецьку – DeepState
Окупанти кожен день знищують Торецьк
фото: Армія inform

У Торецьку ситуація залишається нестабільною, лінія бойового зіткнення постійно змінюється

Російські війська посилюють натиск на Сили оборони України в Торецьку у Донецькій області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на DeepState.

Зазначається, що у Торецьку ситуація залишається нестабільною, лінія бойового зіткнення постійно змінюється. Росіяни здійснили ротацію та ввели нові підрозділи, зокрема 150-ту мотострілецьку дивізію.

«В Торецьку не відбувалося ніякого контрнаступу, ЛБЗ (лінія бойового зіткнення, – ред.) у місті не є статичною, відповідно в якійсь частині більше контролю противника, а в якійсь Сил Оборони. В той же час багато позицій без ротації з обох сторін. І останні зміни пов'язані з тим, хто чиї позиції знищив. ЛБЗ залишається вкрай динамічною та хаотичною», – йдеться у повідомленні. 

Окупанти також знищили шахту «Центральна», що ускладнює оборону для українських захисників. Крім того, росіяни просунулися в районі Бурлацького.

Стало відомо, що однією з причин, через яку українським військовим довелося залишити позиції в Курській області РФ, було руйнування мостів росіянами, що значно ускладнило відступ. Як саме відбувалася евакуація, українські військові та аналітики розповіли виданню The New York Times, інформує «Главком».

За словами старшого командира української бригади Артема, російські безпілотники атакували заздалегідь встановлені на мостах вибухові заряди, щоб перекрити українцям шляхи для відходу. В одному випадку, зазначив військовий, окупанти скинули авіабомбу вагою близько 2 тис. кг, аби повністю зруйнувати ключову транспортну артерію.

Також українські захисники вважають, що помітний вплив на бойову ситуацію мали північнокорейські війська. У січні вони відійшли для перегрупування, а коли повернулися в лютому, демонстрували значно кращі бойові навички.

Також ми писали, що американські ветерани та добровольці почали активніше вступати до української армії після зміни політики Трампа щодо України та скандалу із президентом Зеленським. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Kyiv Independent.

Вербувальник одного з елітних українських підрозділів, який приймає іноземних добровольців, повідомив, що кількість заявок після суперечки Трампа із Зеленським в Овальному кабінеті зросла на кілька тисяч.

Водночас більшість добровольців ухвалили це рішення не лише через обурення американською політикою, а й через розуміння, що Україні потрібні люди та зброя для зупинення російських окупантів.

Теги: Україна окупанти війна Донеччина Торецьк росіяни

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