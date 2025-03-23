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Путін Владімір чи Володимир? Мовознавиця пояснила, як треба писати імена росіян

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Путін Владімір чи Володимир? Мовознавиця пояснила, як треба писати імена росіян
Ольга Васильєва пояснила, як правильно писати імена росіян
колаж: glavcom.ua

Ольга Васильєва: «Академічне мовознавство не підтримує ідею називати росіян Владімір, Сєрґєй, Іріна, Єкатєріна тощо»

Імена росіян в українській мові слід адаптовувати відповідно до усталених мовних норм, а не передавати їхню оригінальну вимову. Таку позицію підтримує академічне мовознавство. Про це у рубриці «Главкома» «Мовне питання» зауважила філологиня та літературна редакторка Ольга Васильєва.

«Це протестні речі мовців, які не підтримує академічне мовознавство (§ 144 Українського правопису), – називати росіян Владімір, Сєрґєй, Іріна, Єкатєріна тощо. Йдеться про відтворення російської фонетики, яке скидається на дитяче кривляння», – пояснила філологиня.

Ольга Васильєва зазначила, що професор Олександр Пономарів наводив слушні приклади: ««Катерино, суча дочко, що ти наробила? Край веселий запорізький та й занапастила» (з народної пісні) або Шевченкове «цар Микола її приспав». Не Єкатєріна і не Нікалай, бо народна логіка не конʼюнктурна. Авторів цих рядків важко звинуватити в любові до російських царів і цариць, натомість вони любили українську мову».

«Один мій читач слушно зауважив: «Це ж треба так любити росіян, щоб називати їх так, як вони хочуть…». Утім, за ці аргументи люблять кидатися гнилицями», – підсумувала літературна редакторка.

Раніше літературна редакторка Ольга Васильєва розповіла, що найбільше помилок українці роблять у виразах та словах: підкажіть, згідно з законом, відтак та наразі. Як пояснила Васильєва, часто українці помилково додають літеру «с» до слова «підкажіть». Літературна редакторка каже, ще однією проблемою є слова «згідно з» або «відповідно до», коли люди кажуть «згідно закону».

Також філологиня, українізаторка, літературна редакторка Ольга Васильєва нагадала, що в українських іменах, на відміну від російських, немає суфікса -ік. Тому правильно казати й писати Толик, Віталик, Славик, Владик, Вадик, Костик, Ростик, Едик, Даник. 

До слова, письменниця Оксана Забужко пояснила українцям, як правильно освідчуватися в коханні, не копіюючи росіян. За її словами українська не любить канцеляриту. Вона пояснила, що сказати «він мені освідчився» – це те саме, що на російській «сделал предложение», але чомусь всі кажуть «робить пропозицію», що є неправильним.

Запитання для Ольги Васильєвої про слововжиток та правопис можна надсилати на електронну пошту [email protected] з темою листа «Мовне питання».

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Теги: українська мова правопис росіяни Ольга Васильєва

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