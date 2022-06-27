НАТО готує наймасштабніше розгортання сил із часів Холодної війни – ЗМІ

Рішення може бути ухвалено на саміті НАТО в Мадриді, який відбудеться 28-30 червня

На саміті можуть узгодити рішення про збільшення кількості військовослужбовців Альянсу на його східному фланзі майже вдвічі

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України країни НАТО можуть ухвалити рішення про найбільше військове розгортання сил Альянсу з часів Холодної війни.

Рішення може бути ухвалено на саміті НАТО в Мадриді, який відбудеться 28-30 червня. Про це повідомляє іспанська газета El Pais.

Як пише видання, на саміті можуть узгодити рішення про збільшення кількості військовослужбовців Альянсу на його східному фланзі майже вдвічі.

Однак на розгортання додаткових сил існує ряд обмежень. Зокрема, в країнах Балтії йдеться не про постійну присутність військових НАТО, а про ротацію підрозділів.

Як пише видання, на саміті можуть вирішити дислокувати в країнах східного флангу НАТО більші підрозділи, ніж зараз.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну в розташованих там країнах було розміщено не більше 10 тис. військовослужбовців НАТО (без урахування військових цих країн). Однак наприкінці лютого країни вирішили розмістити ще чотири батальйонні групи в Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині.

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