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Загибель «миротворців» РФ у Нагірному Карабасі: Захарова знайшла несподівану причину

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Загибель «миротворців» РФ у Нагірному Карабасі: Захарова знайшла несподівану причину
Автомобіль з російськими «миротворцями» зазнав обстрілу в Нагірному Карабасі
фото з відкритих джерел

Захарова заявила, що російські «миротворці» «померли заради миру»

Автомобіль з російськими «миротворцями» зазнав обстрілу в Нагірному Карабасі. Росіяни, які перебували в ньому, загинули. Про це 20 вересня повідомило Міноборони РФ.

«20 вересня під час повернення зі спостережної посади російського миротворчого контингенту в районі населеного пункту Джанятаг автомобіль з російськими військовослужбовцями зазнали обстрілу зі стрілецької зброї», – поінформували в Міноборони РФ.

Число загиблих не уточнюється. Зараз на місці працюють російські та азербайджанські співробітники слідчих органів, які з'ясовують усі обставини.

Зокрема, загибель росіян прокоментувала й офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова. Вона заявила, що російські «миротворці» «померли заради миру».

Марія Захарова прокоментувала загибель російських «миротворців»
Марія Захарова прокоментувала загибель російських «миротворців»
фото: скріншот

Нагадаємо, 19 вересня міноборони Азербайджану заявило про «антитерористичні заходи» в Карабасі для відновлення конституційного ладу країни. Формальним приводом став підрив вантажівки, у якому звинуватили вірменських військових.

Як стало відомо згодом, бойові дії в Нагірному Карабасі припинено.

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Теги: Нагірний Карабах росіяни смерть МЗС росія

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