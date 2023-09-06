На війні загинув Герой України Андрій Орлов
Андрій Орлов був першим Героєм України, нагородженим за звільнення Херсона
На фронті загинув Герой України, сержант 131-го окремого розвідувального батальйону Андрій Орлов. Він став першим Героєм України, нагородженим за звільнення Херсона. Про загибель героя повідомила мама воїна Олена Орлова.
«Мій Син, моя дитина, моє все... на щиті», – написала Олена Орлова.
Андрій був сержантом 131-го окремого розвідувального батальйону. Він став першим Героєм України, нагородженим за звільнення Херсона.
Нагадаємо, що 11 листопада Збройні сили України звільнили Херсон, який перебував в окупації 256 днів.
Уже 14 листопада до Херсона прибув президент Володимир Зеленський. Він вручив нагороди військовим, які брали участь у звільненні. У своєму відеозверненні цього ж дня глава держави відзначив генералів, які командували операцією, а також назвав ім’я сержанта Андрія Орлова, якого нагородив Золотою зіркою Героя України. «За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України», – сказав президент.
В ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» Андрій Орлов розповідав, як вдалося відтіснити ворога за Дніпро, розказав прі поради, які давали іноземні військові, та спрогнозував, коли закінчиться війна.
Коментарі — 0