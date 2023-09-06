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На війні загинув Герой України Андрій Орлов

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
На війні загинув Герой України Андрій Орлов
Андрій Орлов був сержантом 131-го окремого розвідувального батальйону
фото з відкритих джерел

Андрій Орлов був першим Героєм України, нагородженим за звільнення Херсона

На фронті загинув Герой України, сержант 131-го окремого розвідувального батальйону Андрій Орлов. Він став першим Героєм України, нагородженим за звільнення Херсона. Про загибель героя повідомила мама воїна Олена Орлова.

Герой України Андрій Орлов
Герой України Андрій Орлов
фото з відкритих джерел

«Мій Син, моя дитина, моє все... на щиті», – написала Олена Орлова.

Андрій був сержантом 131-го окремого розвідувального батальйону. Він став першим Героєм України, нагородженим за звільнення Херсона.

Президент Зеленський нагороджує Андрія Орлова
Президент Зеленський нагороджує Андрія Орлова
фото з відкритих джерел

Нагадаємо, що 11 листопада Збройні сили України звільнили Херсон, який перебував в окупації 256 днів. 

Уже 14 листопада до Херсона прибув президент Володимир Зеленський. Він вручив нагороди військовим, які брали участь у звільненні. У своєму  відеозверненні цього ж дня глава держави відзначив генералів, які командували операцією, а також назвав ім’я сержанта Андрія Орлова, якого нагородив Золотою зіркою Героя України. «За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України», – сказав президент.

Андрій Орлов із президентом Зеленським
Андрій Орлов із президентом Зеленським
фото з відкритих джерел

В ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» Андрій Орлов розповідав, як вдалося відтіснити ворога за Дніпро, розказав прі поради, які давали іноземні військові, та спрогнозував, коли закінчиться війна.

Читайте також: Герой України Андрій Орлов: «Як же ми вас чекали!» – слова, які найчастіше чуємо на Херсонщині
Теги: війна смерть військові Герой України

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