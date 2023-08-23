В авто було 12 пасажирів. Подробиці резонансної ДТП, де загинули діти

В аварії загинуло шестеро дітей віком від 2 до 12 років

На Вінниччині 22 серпня поблизу с. Бродецьке Хмільницького району сталась аварія. Зіштовхнулись вантажівка DAF та ВАЗ. Внаслідок ДТП загинуло 12 людей. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Вінницької області.

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В аварії на Вінниччині загинув водій легковика та його 11 пасажирів. Серед них – шестеро дітей віком від 2 до 12 років. Правоохоронці затримали водія вантажівки, він перебуває у ізоляторі тимчасового тримання.

Правоохоронці затримали водія вантажівки Фото Нацполіції Вінниччини

«Слідчі призначили ряд експертиз для встановлення причин та обставин аварії», – повідомили у Нацполіції Вінниччини.

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У ДТП на Вінниччині загинули шестеро дітей Фото Нацполіції Вінниччини

За фактом дорожньо-транспортної пригоди зі тяжкими наслідками розслідується кримінальне провадження, передбачене ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно на Набережному шосе у Києві водій легковика наїхав на велосипедиста, через що той виїхав на зустрічну смугу і потрапив під колеса вантажівки.

До слова, 16 серпня у місті Білгород-Дністровський Одеської області правоохоронець, виїжджаючи з двору на своєму автомобілі заднім ходом, наїхав на 81-річну пенсіонерку. Жінка померла від отриманих травм у лікарні.