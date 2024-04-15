Міноборони прокоментувало проходження повторної ВЛК для людей з інвалідністю

Раніше в Україні траплялися випадки з отриманням інвалідності в межах корупційних схем

За словами речника Міноборони, мобілізація багатьох людей з другою та третьою групами інвалідності не планується

Україна не розраховує мобілізувати велику кількість людей через введення обов'язкового проходження військово-лікарської комісії для людей, які після початку повномасштабного вторгнення здобули другу та третю групу інвалідності. Про це заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

Лазуткін зазначив, що в Україні вже спостерігалися випадки з отриманням інвалідності в межах корупційних схем. Однак про корупційну складову потрібно говорити за підсумками проходження ВЛК людьми, які отримали групи інвалідності після повномасштабного вторгнення росіян.

Речник зазначив, якщо буде велика кількість людей, яким не підтвердили інвалідність, то на це відреагують представники правоохоронних органів.

«Про те, що там величезний мобілізаційний потенціал, напевно, про це говорити не доводиться. Якийсь відсоток можна буде залучити до служби в Силах оборони, але, перш за все, мені здається, що треба мотивувати тих, хто готовий і тих, хто сумнівається, але розуміє потребу захищати Батьківщину», – підсумував він.

Раніше Верховна Рада ухвалила законопроєкт, згідно з яким військовозобов'язані, які отримали інвалідність ІІ та ІІІ групи з початку широкомасштабної війни, мають пройти повторну ВЛК для підтвердження стану здоров'я.

Нагадаємо, очікується, що впродовж наступних двох тижнів президент Володимир Зеленський підпише новий закон про мобілізацію, і документ набуде чинності.

Як повідомлялося, після набуття чинності нового закону про мобілізацію військовозобов'язані зможуть оновити свої дані без візиту до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

До слова, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний взимку пройшов ВЛК, де був визнаний непридатним для служби в армії. До того ж він написав рапорт про звільнення з військової служби ще у лютому.