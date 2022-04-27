Канада і США передадуть Україні арештовані російські активи

Заморожені російські активи будуть направлені в Україну як частина репарацій

Канада наклала санкції на 1100 фізичних та юридичних осіб за війну в Україні

Уряд Канади готує зміни до законодавства, які дозволять передавати арештовані в рамках санкцій іноземні активи на компенсації потерпілим чи на післявоєнну відбудову України. Про це заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі, повідомляє DW.

Це дозволить передати конфісковані російські активи Україні, проти якої РФ розв'язала війну.

У разі ухвалення змін, Канада стане першою країною Великої сімки, яка дозволить використання російських коштів для репарацій Україні.

Як повідомляє Reuters, Канада наклала санкції на 1100 фізичних та юридичних осіб за війну в Україні.

Тим часом генеральний прокурор США Меррік Ґарланд заявив, що американське міністерство юстиції підтримає ініціативу про спрямування частини доходів від активів, вилучених у російських олігархів, «безпосередньо в Україну». Як передає CNN, у відповідь на питання комітету Сенату (верхня палата Конгресу США), він сказав, що уряд підтримає відповідний закон.

До слова, Канада закупить для України вісім броньованих автомобілів для транспортування особового складу.

Європейський Союз заморозив російських активів на cуму 35 млрд євро.

Міністерство фінансів України розраховує, що заморожені російські активи направлять до України як частину репарацій.