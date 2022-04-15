США не збираються повертати підсанкційним росіянам конфісковані активи

Економічний тиск на Росію має тривати, аби країна-агресорка припинила розв'язану нею війну

У Сполучених Штатах працюватимуть над тим, аби Росія не могла ухилитися від введених проти неї санкцій. Про це розповів радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, пише Reuters.

За словами Саллівана, протягом найближчих днів увага США буде зосереджена на запобіганні ухиленню Росії від санкцій, які запровадили проти неї через вторгнення в Україну.

«Я думаю, що протягом наступного тижня-двох ми отримаємо деякі повідомлення, котрі визначать цілі, які намагаються сприяти цьому ухиленню як всередині Росії, так і за її межами», – зауважив радник.

За його словами, Вашингтон не має бажання повертати яхти та інші активи, які вилучили в олігархів, пов'язаних з президентом Росії Володимиром Путіним.

«Президент (Джозеф Байден – ред.) активно розглядає те, як ми можемо впоратися з тим фактом, що, забираючи ці активи, наша мета – не повернути їх. Вона полягає в тому, щоб використати їх краще, ніж таким чином», – заявив Салліван.

Він додав, що обережно коментуватиме такі речі, адже наразі триває певний політичний процес щодо розв'язання цього питання.

«Але будьте певні, що мета – не просто притримати їх на деякий час, а потім передати усе назад», – додав посадовець.

Салліван також зауважив, що будь-які зусилля Росії зірвати передачу зброї Україні можуть призвести до ескалації протистояння із Заходом.

Нагадаємо, напередодні Байден заявив, що готовий приїхати в Україну (відео).

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