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    США не збираються повертати підсанкційним росіянам конфісковані активи

    Вилучене у російських олігархів майно віддавати наразі не планують - США не збираються повертати підсанкційним росіянам конфісковані активи
    Вилучене у російських олігархів майно віддавати наразі не планують
    фото з відкритих джерел

    Економічний тиск на Росію має тривати, аби країна-агресорка припинила розв'язану нею війну

    У Сполучених Штатах працюватимуть над тим, аби Росія не могла ухилитися від введених проти неї санкцій. Про це розповів радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, пише Reuters.

    За словами Саллівана, протягом найближчих днів увага США буде зосереджена на запобіганні ухиленню Росії від санкцій, які запровадили проти неї через вторгнення в Україну.

    «Я думаю, що протягом наступного тижня-двох ми отримаємо деякі повідомлення, котрі визначать цілі, які намагаються сприяти цьому ухиленню як всередині Росії, так і за її межами», – зауважив радник.

    За його словами, Вашингтон не має бажання повертати яхти та інші активи, які вилучили в олігархів, пов'язаних з президентом Росії Володимиром Путіним.

    «Президент (Джозеф Байден – ред.) активно розглядає те, як ми можемо впоратися з тим фактом, що, забираючи ці активи, наша мета – не повернути їх. Вона полягає в тому, щоб використати їх краще, ніж таким чином», – заявив Салліван.

    Він додав, що обережно коментуватиме такі речі, адже наразі триває певний політичний процес щодо розв'язання цього питання.

    «Але будьте певні, що мета – не просто притримати їх на деякий час, а потім передати усе назад», – додав посадовець.

    Салліван також зауважив, що будь-які зусилля Росії зірвати передачу зброї Україні можуть призвести до ескалації протистояння із Заходом.

    Нагадаємо, напередодні Байден заявив, що готовий приїхати в Україну (відео).

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    Теги: росія окупанти США Джозеф Байден НАТО ГРУ війна напад Україна президент речі Вашингтон майно окупація радник #stoprussia
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    США не збираються повертати підсанкційним росіянам конфісковані активи