Зеленський обговорив із Шольцом підготовку до другого Саміту миру

«Разом ми врятували тисячі життів і точно можемо дати більше сили й безпеки для всієї Європи», – Зеленський про зустріч з Шольцом

Сьогодні, 23 вересня, президент України Володимир Зеленський з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Про це повідомляє пресслужба президента.

«Говорили про те, як зробити справедливий мир ближчим. Головне – зберігати єдність. Наша Формула миру створена саме для цього, і ми провели успішний перший Саміт миру. Готуємо зараз другий. Це реальний майданчик, щоб гарантувати повне відновлення безпеки для України та всієї Європи», – зауважив Зеленський.

Президент також подякував Німеччині за підтримку: «Разом ми врятували тисячі життів і точно можемо дати більше сили й безпеки для всієї Європи».

Нагадаємо, що Зеленський, який нині перебуває з робочим візитом у США, отримав нагороду Американської академії досягнень – The Golden Plate Award.

До відома, вчора Зеленський прибув до Нью-Йорка, де візьме участь у заходах високого рівня Генеральної Асамблеї ООН.

Глава держави розпочав свій офіційний візит до Сполучених Штатів Америки з відвідання Скрентонського армійського боєприпасного заводу, що розташований у штаті Пенсильванія. Це підприємство відіграє ключову роль у виробництві боєприпасів для артилерії та мінометів, зокрема снарядів калібру 155 мм, які є вкрай необхідними для України в умовах триваючої війни з Росією.

Візит Зеленського до Сполучених Штатів також передбачає зустрічі з політичними лідерами країни, включно з президентом Джо Байденом та представниками Конгресу, де буде обговорено питання подальшої військової та економічної підтримки України.

Крім того, Зеленський сьогодні, 23 вересня, зустрівся з губернатором штату Пенсильванія Джошем Шапіро, сенатором від цього штату Бобом Кейсі та конгресменом Меттом Картрайтом.

Також Зеленський провів зустріч з Олафом Шольцом у США.