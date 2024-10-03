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США побачили в плані перемоги Зеленського «продуктивні кроки»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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США побачили в плані перемоги Зеленського «продуктивні кроки»
США контактуватимуть з українською стороною щодо пунктів плану перемоги
фото з відкритих джерел

План перемоги стосується не тільки дій, які зробить Україна, але й кроків, які могли б вжити інші країни світу

Сполучені Штати Америки побачили в українському плані перемоги, який раніше представив президент Володимир Зеленський, «низку продуктивних кроків». США контактуватимуть з українською стороною з цього приводу. Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

За словами посадовця, Україна ще не деталізувала цей план перемоги публічно, тому й він не буде цього робити. Але Міллер наголосив, що США взяли цей план до уваги.

«Ми переглянули його, побачили в ньому низку продуктивних кроків. Ми будемо з ними спілкуватися з цього приводу», – сказав Міллер.

Представник Держдепу додав, що план перемоги стосується не тільки дій, які зробить Україна, але й кроків, які могли б вжити інші країни світу.

Раніше The Wall Street Journal повідомляла, що чиновники в адміністрації президента США Джо Байдена стурбовані тим, що план перемоги України не має всеосяжної стратегії.

Нагадаємо, Україна підготувала усі пункти плану перемоги у війні проти Росії. Наразі залишилось лише рішучість партнерів його реалізувати. Як зазначив президент Зеленський, немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап.

Український план перемоги містить пʼять пунктів, які, зокрема, стосуються військової та економічної підтримки. Однак Київ готовий розширити документ за пропозиціями США, якщо це посилить Україну.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що Курська операція ЗСУ є частиною другого пункту «плану перемоги» України.

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Теги: США війна Володимир Зеленський Держдепартамент США

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