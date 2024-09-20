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Секретна служба почала перевірку через видалений твіт Маска про Байдена і Гарріс

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Секретна служба почала перевірку через видалений твіт Маска про Байдена і Гарріс
фото з відкритих джерел

Маску доведеться довести, що він не становить загрози для президента Байдена та віцепрезидентки Гарріс

Секретна служба Сполучених Штатів розпочала перевірку щодо видаленого твіту власника соцмережі X (колишній Twitter) Ілона Маска, у якому він жартував про замахи на президента Джо Байдена та віцепрезидентку Камалу Гарріс. Про це повідомляє Bloomberg.

Маск зробив репост повідомлення іншого користувача, де йшлося про загрози вбивства Дональда Трампа.

У своєму коментарі Маск додав:

«І ніхто навіть не намагається вбити Байдена або Камалу».

Наступного дня він видалив твіт після хвилі критики та заявив, що це був жарт.

У відповідь на запит Bloomberg Секретна служба підтвердила, що проводить перевірку цього інциденту. За їхніми словами, записи про твіт були зібрані в правоохоронних цілях, але не розголошуються, щоб не перешкоджати розслідуванню.

Як зазначає Axios, розслідування не означає, що Ілон Маск буде притягнутий до відповідальності. Однак, йому, ймовірно, доведеться довести, що він не становить загрози для президента Байдена та віцепрезидентки Гарріс.

Нагадаємо, компанія Маска представила пристрій для повернення зору незрячим.

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Теги: США Ілон Маск розслідування

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