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Коли Угорщина розблокує €35 млрд для України від ЄС. Деталі від Euronews

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Коли Угорщина розблокує €35 млрд для України від ЄС. Деталі від Euronews
Видання пише, що Угорщина, набула репутації блокувальника санкцій
фото: karpathir.com

Угорщина заблокувала кредит ЄС для України

Угорщина підтвердила, що затримає обіцяний кредит Європейським Союзом €35 млрд для України, поки США не оберуть наступного президента. Про це повідомляє Euronews.

Лідери G7 у червні домовилися, що кредит буде обслуговуватися коштом заморожених активів російського центрального банку на Заході, які оцінюються приблизно в $300 млрд. ЄС планує виділити до $35 млрд з цих активів для підтримки кредиту, тоді як решта суми має надійти від США та інших членів G7.

Водночас США пропонують ЄС змінити період продовження санкцій проти Росії з шести місяців на три роки, що забезпечить стабільніше фінансування кредиту, який планують надати країни G7.

Видання пише, що Угорщина, зокрема, набула репутації блокувальника санкцій, поки не досягне суперечливих поступок, деякі з яких сприяють інтересам Кремля.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що відвідає Москву на 80-річчя закінчення Другої світової війни та виступив проти членства України в НАТО. Фіцо звинуватив Захід у тому, що він нібито хоче «поставити росіян на коліна» і тому продовжує війну в Україні. Політик підкреслив, що в Україні відбувається військовий конфлікт, у якому гинуть слов'яни, а Європа, за його словами, суттєво підтримує ці «вбивства».

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Теги: кредит Угорщина Європейський союз вибори у США гроші вибори Україна США

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