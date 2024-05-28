Зброя для ЗСУ: Боррель різко звернувся до союзників

Зброя Україні потрібна зараз, а не наступного року – Боррель

Очільник зовнішньополітичного відомства ЄС наголосив, що в європейських політичних колах дедалі активніше обговорюється тема зняття обмежень та надання Києву права ширше застосовувати західну зброю

Українські військові для протистояння російським загарбникам потребують військової допомоги вже «зараз», а не в далекому майбутньому. На цьому наголосив очільник зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель на брифінгу у Брюсселі, інформує «Радіо Свобода».

За словами Борреля, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба знову говорив про необхідність постачання Україні комплексів Patriot для запобігання російським авіанальотам та ракетним ударам.

Боррель наголосив, що в європейських політичних колах дедалі активніше обговорюється тема зняття обмежень та надання Києву права ширше застосовувати західну зброю проти російських військ.

У контексті міжнародної конференції щодо України, яка невдовзі відбудеться у Швейцарії, глава європейської дипломатії зазначив, що з одного боку РФ пропонує розпочати мирні переговори, з іншого завдає ударів по Харкову. Боррель заявив про тверду підтримку майбутнього саміту щодо України.

Нагадаємо, Латвія закликає країни-союзниці по НАТО дати українським військовим дозвіл застосовувати західну зброю під час ударів по Росії.

Також Польща підтримує удари України по військових об’єктах на території Росії. Захід повинен припинити обмежувати себе у наданні допомоги Києву. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.