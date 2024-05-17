Союзники вказали, як Україна має використовувати надану зброю, Зеленський відреагував

Зеленський зазначив, що у прикордонних територіях Росії, як і в України, є «сіра зона», де майже немає цивільних

Володимир Зеленський: «Я не вважаю, що повинні бути якісь заборони, тому що це не про наступ української армії з використанням західної зброї на території Росії. Це – захист»

Зброю, яку надають союзники Україна використовує не для наступу, а для захисту. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами.

«Я не вважаю, що повинні бути якісь заборони, тому що це не про наступ української армії з використанням західної зброї на території Росії. Це – захист. Це так само, як превентивні санкції, про які ми всім говорили перед повномасштабним вторгненням. Це те саме. Це попередження», – сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що у прикордонних територіях Росії, як і в України, є «сіра зона», де майже немає цивільних.

«І мало того, у них же там така сама сіра зона. У них там виселення людей тощо. У них також на прикордонні цивільних людей майже немає, з їх сторони. Зі зрозумілих причин», – додав президент.

Нагадаємо, заступниця речника міноборони США Сабріна Сінгх заявила, що озброєння, яке США надають Україні, слід використовувати в межах української території. «Так, ми не змінили нашої позиції. Ми вважаємо, що обладнання, спроможності, які ми надаємо Україні, які інші країни надають Україні, мають бути використані для повернення української суверенної території», – відповіла Сінгх.

Водночас протягом свого візиту до Києва державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати «не заохочують» удари американською зброєю за межами України, але Україна «повинна сама ухвалити рішення» щодо того, як вона збирається вести цю війну.

Як повідомлялося, українські чиновники намагаються змусити адміністрацію Байдена зняти заборону на використання американської зброї для завдання ударів по Росії. Вони заявляють, що ця політика утримує Україну від атак на позиції росіян, коли вони готуються до маршу на Харків.



