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Чи може Україна бити по території РФ західною зброєю? Заява МЗС Польщі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Чи може Україна бити по території РФ західною зброєю? Заява МЗС Польщі
Польща підтримує право України завдавати ударів по військових об’єктах усередині Росії
фото з відкритих джерел

Сікорський відреагував на погрози Росії застосувати ядерну зброю

Польща підтримує удари України по військових об’єктах на території Росії. Захід повинен припинити обмежувати себе у наданні допомоги Києву. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю The Guardian.

Посадовець заявив, що Польща підтримує право України завдавати ударів по військових об’єктах усередині Росії. Глава МЗС Польща вважає, що Захід має припинити постійно обмежувати себе в тому, що він робить для підтримки України.

Сікорський також скептично поставився до погроз Росії щодо застосування ядерної зброї.

«Американці сказали росіянам, що якщо ви вдарите ядерною зброєю, навіть якщо вона нікого не вб’є, ми вразимо всі ваші цілі [позиції] в Україні звичайною зброєю, ми знищимо їх усі», – сказав очільник МЗС Польщі.

Нагадаємо, що політик німецьких «Зелених» Антон Хофрайтер знову звернувся до канцлера Олафа Шольца із закликом дозволити України бити по території Росії західною зброєю.

Крім того, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країни-партнерки дозволити Україні завдавати ударів по військових цілях на території Росії за допомогою західної зброї. 

Як відомо, Україна звернулася до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням допомогти визначити цілі в Росії, по яких Київ міг би завдати удару власною зброєю. Вона також попросила США зняти обмеження на використання наданої американської зброї по військових об'єктах на території Росії.

Сполучені Штати Америки повинні дозволити Україні вести війну так, як вона вважає за потрібне. Про це заявив спікер Палати представників Майк Джонсон у коментарі кореспондентці «Голосу Америки». Так спікер відповів на запитання, чи повинні США зняти заборону на застосування американської зброї для ударів по військових об’єктах у Росії.

Проте речник Пентагону заявив, що «США зосереджені на забезпеченні України для звільнення її суверенної території» і Сполучені Штати не дозволяють Збройним силам України завдавати ударів по території Росії американською зброєю. 

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Теги: зброя війна Україна росія Польща

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