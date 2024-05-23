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Віктор Андрусів Політичний та громадський діяч

Аргументи на користь неминучого покращення

glavcom.ua
Снаряди, солдати і F-16 змінять хід війни
фото: depositphotos.com

Чому зброя, мобілізація і F-16 позитивно змінять ситуацію на фронті

Перманентний шквал різних поганих новин створює багатьом людям відчуття катастрофи, неминучої поразки тощо. Щодня читати новини з фразою «ворог просунувся» вже схоже на якусь постійну повзучу окупацію, яку неможливо зупинити.

У мене немає для вас спеціальних хороших новин. Все дійсно дуже складно, у силу об’єктивних причин (допомога Заходу і зростання сили орків), так і суб’єктивних (державне та військове управління). Але у мене є мій аналітичний висновок, що ситуація для нас неминуче покращуватиметься. Можливо не у найближчі тижні, але точно у найближчі місяці. Ось мої аргументи.

1. Зброя їде

Так, не вчасно, так не достатньо. Але вона їде, і її буде тільки більше. Повірте, якщо у вас було 0 снарядів, а стало 10 – це зростання у 10 разів. Хоча навряд чи це дозволить виграти війну – це серйозне покращення, і відповідно зростання кількості вбитих орків та спаленої техніки.

2. Мобілізація йде

Так, неправильно, так часто несправедливо. Але коли комбат немає ким закрити позиції, комбриг немає резервів, а техніка немає екіпажів – то єдиний наслідок цього «ворог просунувся». Я не підтримував такий варіант мобілізації, і прогнозував всі проблеми, які вона спричинить для економіки. Та повірте, для фронту всеодно звідки і як візьмуться люди. Якщо вони не візьмуться ні звідки, то орки дійдуть не тільки до Києва. Вам це може хоч сто разів не подобатись – та така реальність.

Прихід свіжих сил дозволить ефективніше стримувати орків, і можливо навіть завдати їм локальних поразок. Орки наробили купу стратегічних та оперативних помилок, за які їх легко покарати, якщо є люди і зброя.

3. F-16 полетять

Ні не завтра, навряд чи наступного тижня, чи місяця. Але до осені це станеться. І це серйозно вплине на бойові дії. Ні ми не виграємо відразу війну, орки не втечуть. Але якщо нам вдасться зменшити застосування КАБів, хоча б на 50% – просування ворога буде зупинено. А рівень втрат стане рости ще більше.

Всі ми дуже і дуже втомились. Не тільки ЗСУ, хоча у першу чергу. Погані новини виснажують, зневірюють. Я не буду обіцяти вам кордони 91 року, але можу пообіцяти, що снаряди, солдати і F-16 різко зменшать потік поганих новин.

Зрештою, у нас з вами дуже простий вибір: захищатись або Буча.

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Джерело
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Теги: Україна війна переговори росія зброя українці мобілізація перемога

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