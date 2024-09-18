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Зеленський визначив склад української делегації на сесію Генсамблеї ООН

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Зеленський визначив склад української делегації на сесію Генсамблеї ООН
Зеленський виступить на цьогорічній сесії Генасамблеї ООН 25 вересня
фото: Associated Press

Глава делегації – новий очільник МЗС України Андрій Сибіга

Президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації України для участі у роботі 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Розпорядження опубліковане на офіційному сайті глави держави.

Президент визначив такий склад делегації:

  • Андрій Сибіга – міністр закордонних справ України, глава делегації;
  • Сергій Кислиця – постійний представник України при ООН, заступник глави делегації;
  • Ігор Жовква – заступник керівника Офісу президента України, член делегації;
  • Андрій Костін – генеральний прокурор, член делегації (за згодою);
  • Ірина Мудра – заступниця керівника Офісу президента України, членкиня делегації;
  • Ольга Стефанішина – віце-премʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, міністерка юстиції України, членкиня делегації;
  • Рефат Чубаров – голова Меджлісу кримськотатарського народу, член делегації (за згодою);
  • Антон Кориневич – посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України, заступник члена делегації;
  • Дмитро Лубінець – уповноважений Верховної Ради України з прав людини, заступник члена делегації (за згодою);
  • Валентин Скуратовський – директор Департаменту міжнародних організацій Міністерства закордонних справ України, заступник члена делегації.

Також Зеленський дозволив главі делегації залучати в установленому порядку до її роботи радників, експертів і технічних працівників.

Нагадаємо, що 10 вересня 2024 року у Нью-Йорку розпочала роботу чергова, 79-та сесія Генеральної Асамблеї ООН, у рамках відкриття якої наприкінці місяця відбудуться дебати високого рівня за участю глав держав та урядів. У роботі Генсамблеї ООН візьме участь українська делегація. Виступ президента Володимира Зеленського очікується 25 вересня.

До слова, голова Генеральної Асамблеї ООН Денніс Френсіс заявив, що організація не має можливостей та повноважень, щоб примусити Росію дотримуватися Статуту ООН і міжнародного права. 

Як відомо, у грудні 2023 року 19 грудня Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію, яка засуджує серйозні порушення Росією прав людини на тимчасово окупованих територіях України. А 23 лютого 2024 підтримала українську формулу миру.

Також 10 жовтня Генеральна асамблея ООН не підтримала обрання Росії членом Ради Організації з прав людини.

Теги: Володимир Зеленський ООН дипломатія

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