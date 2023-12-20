Війна РФ проти України: Генасамблея ООН ухвалила нову резолюцію

Оновлена резолюція Генасамблеї ООН вимагає від Росії припинити примусову депортацію українців

19 грудня Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію, яка засуджує серйозні порушення Росією прав людини на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

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Міністр Дмитро Кулеба привітав ухвалення документу.

«Оновлена резолюція ГА ООН, зокрема, вимагає від Росії припинити примусову депортацію та забезпечити безпечне повернення всіх українських дітей і цивільних заручників. Це одні з найжахливіших злочинів, і їх необхідно припинити», – зазначив міністр.

Раніше в Організації Об'єднаних Націй визнали, що є ознаки того, що російські окупанти вчиняли воєнні злочини під час повномасштабного вторгнення в Україну.