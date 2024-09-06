Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський прибув на засідання «Рамштайн» до Німеччини

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський прибув на засідання «Рамштайн» до Німеччини
Глава держави говоритиме про нові поставки зброї, зокрема ракет дальнього радіусу дії та засобів протиповітряної оборони
фото: скріншот

Глава держави візьме участь у засіданні групи та зустрінеться з міністрами оборони США та Німеччини Остіном і Пісторіусом

Сьогодні, 6 вересня, президент Володимир Зеленський прибув на засідання контактної групи з питань оборони України на авіабазу «Рамштайн» до Німеччини. Про це глава держави повідомив у соцмережах.

«Робота з партнерами для міцності України. Я прибув на авіабазу «Рамштайн» для участі в засіданні Контактної групи з питань оборони України. Нам потрібна рішучість партнерів та засоби, щоб зупинити російський повітряний терор. Потрібно, щоб уся зброя з уже оголошених пакетів підтримки нарешті потрапила в бойові бригади. І потрібні сильні далекобійні рішення партнерів, щоб наблизити справедливий мир, якого ми прагнемо», – повідомив президент.

Глава держави зазначив, що візьме участь у засіданні групи та зустрінуся з міністрами оборони США та Німеччини Ллойдом Остіном і Борисом Пісторіусом. Окремо проведе переговори з канцлером Олафом Шольцом.
«Після цього – Італія. Міжнародний економічний форум «Амброзетті», зустрічі з представниками італійського бізнесу. Переговори з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні», –  додав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у засіданні  Контактної групи з питань оборони України (у форматі Рамштайн), яке відбудеться 6 вересня. Голова держави хоче звернутися до західних партнерів із проханням про подальше постачання зброї для боротьби з агресією РФ. 

Нагадаємо, Пентагон підтвердив скликання наступного засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн»  на 6 вересня. Речник Міноборони США Пет Райдер наголосив, що Ллойд Остіна та Брауна приєднаються до міністрів оборони та військових високопосадовців з майже 50 країн, «щоб обговорити триваючу війну в Україні та подальшу тісну координацію міжнародної спільноти для надання Україні підтримки, необхідної їй для захисту».

Нагадаємо, раніше стало відомо, що глава Пентагону Ллойд Остін зустрінеться з українськими та міжнародними партнерами, щоб обговорити потреби ЗСУ. Речник Пентагону, бригадний генерал Патрик Райдер повідомив на брифінгу, що політика США щодо обмежень на використання наданої ними зброї для ударів углиб російської території залишається незмінною. 

Агентство Reuters повідомило, що США близькі до домовленості про надання Україні крилатих ракет великої дальності, які можуть уражати ціль вглибині РФ. Одразу три співрозмовники видання заявили, що про включення ракет класу «повітря-поверхня» (Jassm) до пакета озброєнь буде оголошено цієї осені. Проте остаточного рішення щодо цього досі немає.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена відхилила пропозицію військових спрямувати американських підрядників до України, щоб обслуговувати західну військову техніку, зокрема винищувачі F-16.

Теги: Адміністрація Президента Міноборони політика Володимир Зеленський переговори Ллойд Остін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Зеленського уряд готує для наших підприємств тривалі, прогнозовані контракти на 5–10 років
Наступ на Курщині та ситуація на фронті: Зеленський провів засідання Ставки
12 серпня, 18:37
За словами Зеленського, українські посадовці планують дати економіці більше можливостей та потенціалу зростання
Альтернативні рішення для зростання економіки. Зеленський дав обіцянку «білому» бізнесу
21 серпня, 21:50
Зеленський нагородив митців, спортсменів, військових та науковців
Усик, Харлан, Коростельов: Зеленський вручив відзнаки «Національна легенда України»
22 серпня, 20:37
Зеленський наголосив, що Україна і надалі буде посилювати дипломатичну роботу
Допомога від Великої Британії: Зеленський заявив, що «ситуація уповільнилась»
17 серпня, 20:58
Моді заявив, що висловить президенту Зеленському власне бачення досягнення миру у війні Росії проти України
Зеленський із Моді вшанували пам'ять українських дітей, яких вбив Путін (відео)
23 серпня, 13:37
Зеленський звернувся до ключових партнерів після масованого удару по Україні
Зеленський звернувся до ключових партнерів після масованого удару по Україні
26 серпня, 12:44
Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп намагається утримати увагу ЗМІ на собі під час битви з Гарріс
Трамп намагається утримати увагу ЗМІ – Reuters
24 серпня, 05:05
Україна успішно випробувала першу власну балістичну ракету – Зеленський
Україна успішно випробувала першу власну балістичну ракету – Зеленський
27 серпня, 16:38
Найважливіше зараз – завдавати окупанту максимальних втрат та відповідати на всі російські удари, заявив Зеленський
Зеленський обговорив із Сирським деталі наступальних операцій
31 серпня, 21:11

Політика

Зеленський пояснив, чи існує загроза наступу окупантів на Суми
Зеленський пояснив, чи існує загроза наступу окупантів на Суми
Зеленський пояснив, від чого залежить успіх ЗСУ на Донецькому напрямку
Зеленський пояснив, від чого залежить успіх ЗСУ на Донецькому напрямку
Зеленський назвав втрати російських військ на Курщині
Зеленський назвав втрати російських військ на Курщині
Зеленський прибув на засідання «Рамштайн» до Німеччини
Зеленський прибув на засідання «Рамштайн» до Німеччини
Новий голова МЗС Сибіга розповів, до чого готуватися українцям за кордоном
Новий голова МЗС Сибіга розповів, до чого готуватися українцям за кордоном
Фейкова смерть Шуфрича: ДБР зробило заяву
Фейкова смерть Шуфрича: ДБР зробило заяву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
52K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 вересня: ситуація на фронті
44K
Трагедія у Львові: коли й де відбудеться похорон сім’ї, яку вбила Росія
20K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
13K
Ексдиректор оборонного підприємства «купив» Ferrari для росіян
8446
Що в кишенях у нових міністрів. Аналіз декларацій
7724
Побиття та смерть мобілізованого на Закарпатті: омбудсмен звернувся до прокуратури

Новини

Без опадів та 28° тепла: прогноз погоди на 6 вересня
Сьогодні, 05:00
Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
Вчора, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
1 вересня, 06:46

Прес-релізи

Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
5 вересня, 10:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua