Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Звернення президента у День Незалежності. Пронизливі слова і неймовірні кадри

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Звернення президента у День Незалежності. Пронизливі слова і неймовірні кадри
Зеленський: «Той, хто зичив нашій землі лиха, отримає його у себе вдома з відсотками»
фото: Офіс президента України

Зеленський записав привітальне відео за кілька кілометрів від кордону з РФ 

Президент Володимир Зеленський привітав українців із Днем Незалежності України. Своє відеозвернення він записав на Сумщині, неподалік місця, де Росія почала наступ на нашу країну.

«Дорогий народе!

Українці завжди повертають борги. І той, хто зичив нашій землі лиха, отримає його у себе вдома. З відсотками. Той, хто хоче сіяти на нашій землі зло, пожинатиме його плоди на своїй території. Це не пророцтво, не злорадство, не сліпа помста, це – закономірність. Справедливість. Бумеранг для зла. І його запуск розпочався неподалік місця, де я записую це звернення. Сумщина. Могриця. Річка Псел. Кілька кілометрів від нашого кордону. Кордону між Україною та неволею, між життям і смертю. Кордону між незалежною європейською державою й терористичною організацією номер один у світі.

913 днів тому зокрема й через Сумщину Росія пішла на нас війною. Порушила не лише суверенні кордони, а й межі жорстокості та здорового глузду. Безмежно прагнучи одного: знищити нас. Натомість сьогодні ми відзначаємо 33-й День Незалежності України. А те, що ніс на нашу землю ворог, тепер вернулося в його дім. І той, хто хотів перетворити наші землі на буферну зону, має думати, аби його країна не стала буферною федерацією. Так відповідає незалежність. Відплачує за наших мирних громадян, на яких летять КАБи й «кинджали», за наших посивілих батьків, за наших дітей, що змушені навчатися під землею. За всіх наших людей, які воліли б ніколи в житті не знати назв цих проклятих місць: «Саваслейка», «Оленья», «Енгельс». Але, на жаль, українці їх знають. А тому й наш ворог знатиме, що таке відплата по-українськи. Гідна, симетрична, далекобійна. Знатиме, що в кожну точку РФ, яка є джерелом небезпеки для життя нашої держави й наших людей, рано чи пізно прилетить українська відповідь.

Вицвілі очі їхнього начальника сприймають весь світ сірою зоною. Та ми не дамо перетворити в сіру зону землі, де по праву має бути синьо-жовтий прапор. Не буде хворий дід із Червоної площі, який постійно погрожує всім червоною кнопкою, диктувати нам якісь свої червоні лінії. Як жити, яким шляхом іти і який вибір робити, будуть для себе визначати лише Україна й українці. Бо так працює незалежність.

Україна вкотре дивує. Росія вкотре у своєму репертуарі. Так загалом змальовують події на Курщині світові медіа. Показують, як Росія ставиться до своїх громадян, яких називає «насєлєніє». Як саме Росія своїх «нє бросаєт». Як їхні солдати мародерять свої ж магазини. Так виглядає путінська Росія в очах усього світу. І так само весь світ бачить, як наші воїни дають місцевим людям воду, їжу, ліки, а ті кажуть: «Добре, що тепер тут ви, а не кадирівці». Так виглядає гідність України. Цивілізованість. Чеснота нашої незалежності.

33 роки тому Україна відродилася на картах світу, а сьогодні Україна підкорює серця всього світу. Надихає сміливістю. Слугує прикладом, як не боятись Путіна. І об’єднує Землю довкола свого, українського світогляду: у ХХІ столітті терористи мають спочивати у Гаазі, а не на Валдаї. І ніхто у світі більше не скаже: «Where is Ukraine?» Бо на кожному континенті тепер кажуть: «Ukraine must win». Це заряджає нашу незалежність. Нашу Україну. Їй не бракує чужих областей. Нам потрібен мир і спокій на наших землях. Вздовж усього нашого кордону протяжністю 6992 кілометри. На суші, на морі, у повітрі, всередині країни – усюди, де ми будемо стояти на варті своїх цінностей.

Так, як це роблять наші воїни. На всіх напрямках фронту й державного кордону, який уособлюють прикордонні стовпи. А нашу волю й боротьбу символізують наші люди – наші захисники, наші опори. Ті, на чиїх плечах тримається Україна. Тримається в Харкові, Куп’янську, Запоріжжі, тримається на Херсонщині. У Покровську, Торецьку, Часовому Яру. На Лиманському, Сіверському, Краматорському, Курахівському, Времівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. Так б’ється незалежність. І всім нашим воїнам я хочу сьогодні сказати: бажаю міцного! І дякую вам, хлопці! Коли постала потреба захищати Україну, ви сказали коротко: плюс. Відтоді 913 днів поспіль «мінусуєте» окупантів. Тільки ви знаєте, скільки за сухою статистикою про втрати ворога насправді стоїть зусиль, поту, крові та вашої надважкої роботи. Тільки ви знаєте, що насправді означає тримати позицію. Що таке «цілий день криє ворожа арта й авіація». Що таке стояти міцно попри те, що «орки сунуть». Ви зберегли й бережете нашу незалежність.

Я дякую кожному, хто допомагає нашим воїнам і нашій державі, усім, хто живе й працює, аби працювала й жила незалежність. Наші медики, наші рятувальники, наші пожежники, енергетики, наші волонтери й підприємці, поліцейські і фермери, залізничники, вчителі та учні. Усі. Українці та українки тут, українці та українки за кордоном, які допомагають, знаходять, відправляють необхідне, говорять світу про Україну. І всі, хто з Україною на тимчасово окупованих наших територіях. Усі українці та українки, чия сила не має кордонів, чия воля безмежна. Всі, кому я безмежно вдячний. І сьогодні. І за кожен з 913 днів цієї війни. За справу кожного й кожної з вас. За те, що доводите: незалежність – справа кожного й кожної. І вона має багато вимірів. Кожен з яких потрібно здобувати, аби відстояти незалежність всеосяжну. Це економічна, це енергетична незалежність. Це духовна незалежність українського народу. І українське православ’я сьогодні робить крок до визволення від московських чортів. Це і втілення справедливості щодо нагород незалежної України, які більше ніколи не носитимуть ті, хто її зрадив. Це втілення справедливості щодо героїв-іноземців, які захищають Україну на фронті та заслуговують на українську шану – на наше громадянство. Це невідворотні процеси, які запущені нами сьогодні. Так зміцнюється незалежність.

І міцний кордон має бути між нами та ворогом, а поміж українцями не буде жодних стін. Бо Україна – у кожному з нас. Незалежність – у кожному з нас. І об’єднані, ми здатні перемагати. Це довело 24 лютого. Довів 2022-й і 2023-й рік. Доводить і цей рік. Ми вистояли, стримали й дали відсіч ворогу, а тепер робимо це на його болотах.

Ми знаємо, що таке незалежність. Як важко її відродити. Як важко її захистити. Але ми знаємо: все залежить від нас.

Ми знаємо, як виглядає незалежність. Вранці 24 лютого вона була в наших поглядах. Сьогодні незалежність – в окопах на всіх напрямках. Вона у наших містах і селах: у кожному епізоді, коли ми знаходимо найкраще в собі, знаходимо в собі Україну й боремося за неї. Незалежність сьогодні має втомлені очі, які бачили все. Незалежність усміхається, коли українцям вдається. Незалежність – це тиша, коли ми втрачаємо своїх людей. Незалежність – це клятва ніколи не забути полеглих героїв. Незалежність має присмак диму й пилу на полі битви та в цивільному житті. Незалежність спускається у сховище під час тривоги, аби вистояти й піднятись нагору знову і знову сказати ворогу: нічого у вас не вийде. Не зможете. Не переможете. І будете за все відповідати.

Так відчувається нами свобода. Так виглядає Україна. Так виглядає незалежність. А ось так вона звучить: З Днем Незалежності, українці й українки! Слава Україні!», – сказав глава держави.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги для України, приурочений до Дня Незалежності нашої країни.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський День Незалежності Україна свято

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський наголосив, що Україна і надалі буде посилювати дипломатичну роботу
Допомога від Великої Британії: Зеленський заявив, що «ситуація уповільнилась»
17 серпня, 20:58
17 серпня – День безпритульних тварин
17 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 серпня, 00:10
Зеленський вніс до Ради законопроєкт про ратифікацію Римського статуту: що це означає
Зеленський вніс до Ради законопроєкт про ратифікацію Римського статуту: що це означає
15 серпня, 19:43
У правій верхній частині на зворотному боці модифікованих банкнот розміщено патріотичне гасло
Нацбанк оновлює гривневі купюри до річниці Незалежності України
9 серпня, 16:04
Міністерство освіти і науки України з 1 вересня впроваджує комплексну стратегію «Школа офлайн», щоб повернути 300 тис. учнів до безпечного очного навчання
Мінімум онлайн-навчання. Уряд готує рішення для школярів
5 серпня, 19:33
Росії не уникнути кардинальних змін
Прекрасна Росія майбутнього – це неіснуюча Росія
5 серпня, 16:16
Генерал Андрій Гнатов. Перше інтерв’ю нового командувача Об’єднаними силами ЗСУ
Генерал Андрій Гнатов. Перше інтерв’ю нового командувача Об’єднаними силами ЗСУ Інтерв'ю
2 серпня, 12:15
8 липня РФ завдала масштабного ракетного удару по місту Київ, одна із ракет влучила по столичній дитячій лікарні «Охматдит»
Ідентифіковано розробників ракет, які атакували «Охматдит» (фото)
30 липня, 12:19
Ярослав Христюк відзначений трьома державними нагородами
Планував одружитися із захисницею «Азовсталі» Пташкою. Згадаймо Ярослава Христюка
28 липня, 09:00

Події в Україні

Дуда завітав до Києва в День незалежності України (відео)
Дуда завітав до Києва в День незалежності України (відео)
Звернення президента у День Незалежності. Пронизливі слова і неймовірні кадри
Звернення президента у День Незалежності. Пронизливі слова і неймовірні кадри
Втрати ворога станом на 24 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 24 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: є постраждалі
Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: є постраждалі
Атака дронів на Воронезьку область та вибухи в Курську: головне за ніч
Атака дронів на Воронезьку область та вибухи в Курську: головне за ніч
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 серпня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 серпня: ситуація на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
43K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 серпня: ситуація на фронті
30K
З Днем Незалежності України 2024: привітання, вірші та листівки
27K
«Укрнафта» забрала свої 5 млн донату з фонду «Охматдиту»: у чому причина
21K
ТЦК знімають водіїв із рейсових автобусів: Шмигаль звернувся до Міноборони
14K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
Вчора, 18:11
Гарріс прийняла номінацію демократів: обіцяє підтримку Україні
Вчора, 06:16
Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
17 серпня, 07:12

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua