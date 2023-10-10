Генасамблея ООН відмовила Росії у членстві в Організації з прав людини
Серед 15 членів Ради ООН з прав людини на 2024-2026 роки, яких обрала Генасамблея, Російської Федерації немає
Сьогодні, 10 жовтня, Генеральна асамблея ООН не підтримала обрання Росії членом Ради Організації з прав людини. Про це йдеться у дописі на офіційній сторінці Ради у твіттері.
Серед 15 членів Ради ООН з прав людини на 2024-2026 роки, яких обрала Генасамблея, Російської Федерації немає.
З-поміж європейських держав там будуть представлені Албанія, Болгарія, Франція та Нідерланди. Росія змагалась саме з Албанією та Болгарією за два місця в Раді, зарезервовані для країн Центральної та Східної Європи.
За даними постійного представника України в ООН Сергія Кислиці, РФ змагалася з Албанією та Болгарією за два місця в Раді ООН в період з 2024 по 2026 рік. Вказані місця були зарезервовані для країн Центральної та Східної Європи. Кандидатів обирали шляхом таємного голосування.
За даними Кислиці, Болгарію підтримали 160 голосами, Албанію 123 голосами, а ось Росію за Росію було віддано 83 голоси.
Нагадаємо, Росія прагнула знову приєднатися до Ради ООН з прав людини.
США відреагували на намір Росії повернутися в Раду ООН з прав людини. Державний департамент США заявив, що представництво Росії в Раді ООН з прав людини не узгоджується з її діями в Україні.
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