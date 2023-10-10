Генасамблея ООН відмовила Росії у членстві в Організації з прав людини

Серед 15 членів Ради ООН з прав людини на 2024-2026 роки, яких обрала Генасамблея, Російської Федерації немає

Сьогодні, 10 жовтня, Генеральна асамблея ООН не підтримала обрання Росії членом Ради Організації з прав людини. Про це йдеться у дописі на офіційній сторінці Ради у твіттері.

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Серед 15 членів Ради ООН з прав людини на 2024-2026 роки, яких обрала Генасамблея, Російської Федерації немає.

З-поміж європейських держав там будуть представлені Албанія, Болгарія, Франція та Нідерланди. Росія змагалась саме з Албанією та Болгарією за два місця в Раді, зарезервовані для країн Центральної та Східної Європи.

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За даними постійного представника України в ООН Сергія Кислиці, РФ змагалася з Албанією та Болгарією за два місця в Раді ООН в період з 2024 по 2026 рік. Вказані місця були зарезервовані для країн Центральної та Східної Європи. Кандидатів обирали шляхом таємного голосування.

За даними Кислиці, Болгарію підтримали 160 голосами, Албанію 123 голосами, а ось Росію за Росію було віддано 83 голоси.

Участь Росії у Раді Організації з прав людини була призупинена торік у квітні, за кілька тижнів після початку повномасштабної війни проти України. Тоді 93 країни підтримали резолюцію щодо зупинення «дії права членства у Раді з прав людини члена Ради, який вчиняє грубі та систематичні порушення прав людини». У той час міжнародна спільнота була шокована фотографіями масових поховань та іншими доказами злочинів, вчинених щодо сотень цивільних мешканців Бучі та інших населених пунктів на Київщині.

Нагадаємо, Росія прагнула знову приєднатися до Ради ООН з прав людини.

США відреагували на намір Росії повернутися в Раду ООН з прав людини. Державний департамент США заявив, що представництво Росії в Раді ООН з прав людини не узгоджується з її діями в Україні.