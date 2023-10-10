Головна Світ Політика
search button user button menu button

Генасамблея ООН відмовила Росії у членстві в Організації з прав людини

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Генасамблея ООН відмовила Росії у членстві в Організації з прав людини
фото з відкритих джерел

Серед 15 членів Ради ООН з прав людини на 2024-2026 роки, яких обрала Генасамблея, Російської Федерації немає

Сьогодні, 10 жовтня, Генеральна асамблея ООН  не підтримала обрання Росії членом Ради Організації з прав людини. Про це йдеться у дописі на офіційній сторінці Ради у твіттері.

Серед 15 членів Ради ООН з прав людини на 2024-2026 роки, яких обрала Генасамблея, Російської Федерації немає.

З-поміж європейських держав там будуть представлені Албанія, Болгарія, Франція та Нідерланди. Росія змагалась саме з Албанією та Болгарією за два місця в Раді, зарезервовані для країн Центральної та Східної Європи.

За даними постійного представника України в ООН Сергія Кислиці, РФ змагалася з Албанією та Болгарією за два місця в Раді ООН в період з 2024 по 2026 рік. Вказані місця були зарезервовані для країн Центральної та Східної Європи. Кандидатів обирали шляхом таємного голосування.

За даними Кислиці, Болгарію підтримали 160 голосами, Албанію 123 голосами, а ось Росію за Росію було віддано 83 голоси.

Участь Росії у Раді Організації з прав людини була призупинена торік у квітні, за кілька тижнів після початку повномасштабної війни проти України. Тоді 93 країни підтримали резолюцію щодо зупинення «дії права членства у Раді з прав людини члена Ради, який вчиняє грубі та систематичні порушення прав людини». У той час міжнародна спільнота була шокована фотографіями масових поховань та іншими доказами злочинів, вчинених щодо сотень цивільних мешканців Бучі та інших населених пунктів на Київщині.

Нагадаємо, Росія прагнула знову приєднатися до Ради ООН з прав людини. 

США відреагували на намір Росії повернутися в Раду ООН з прав людини. Державний департамент США заявив, що представництво Росії в Раді ООН з прав людини не узгоджується з її діями в Україні. 

Читайте також: Росія поважає територіальну цілісність України. Лавров шокував ООН заявою
Теги: росія ООН Франція Нідерланди Болгарія Албанія Місяць

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

15-річний син Кадирова Адам побив обвинуваченого у справі про спалення Корану
Російська пропаганда використовує сина Кадирова. Навіщо?
26 вересня, 11:51
Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги
У Сумах пролунали вибухи
13 вересня, 03:59
Фінляндія знялася з чемпіонату світу з гімнастики через участь РФ й Білорусі
Фінляндія знялася з чемпіонату світу з гімнастики через участь РФ й Білорусі
13 вересня, 23:58
На фронт вкотре підуть пересічні громадяни РФ
Росія планує масову мобілізацію: звідки піде в Україну «гарматне м'ясо»
11 вересня, 07:42
Мюллер підкреслив, що в таких ситуаціях завжди потрібні холоднокровні заяви
Польський уряд відреагував на слова Зеленського в ООН про зернову кризу
20 вересня, 11:50
До лютого 2022 року Україна отримувала ядерне паливо виключно з Росії
Як Україні вдалося вирватися з російської енергетичної пастки – розвідка Британії
14 вересня, 09:46
Українські фахівці показали зміни у конструкції дрона
Росія «модифікує» іранські дрони: українські військові розкрили деталі (фото)
29 вересня, 06:45
Автор п'єси позиціонує себе «жителем ДНР»
У Латвії драматург з Донецька поставив пропагандистську виставу
7 жовтня, 06:20
Росія атакувала газопровід між Фінляндією та Естонією
Росія атакувала газопровід між Фінляндією та Естонією
Сьогодні, 16:41

Політика

Генасамблея ООН відмовила Росії у членстві в Організації з прав людини
Генасамблея ООН відмовила Росії у членстві в Організації з прав людини
Південна Корея готується до ймовірного нападу КНДР
Південна Корея готується до ймовірного нападу КНДР
Племінниця Трампа заявила, що він винен у вторгненні ХАМАСу до Ізраїлю
Племінниця Трампа заявила, що він винен у вторгненні ХАМАСу до Ізраїлю
ХАМАС завдав чергового ракетного удару по Ізраїлю (відео)
ХАМАС завдав чергового ракетного удару по Ізраїлю (відео)
Армія Ізраїлю ліквідувала міністра економіки ХАМАСу
Армія Ізраїлю ліквідувала міністра економіки ХАМАСу
Росія атакувала газопровід між Фінляндією та Естонією
Росія атакувала газопровід між Фінляндією та Естонією

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
ТЦК роз’яснив, яка користь від ухилянтів на фронті
14K
В Ізраїлі заговорили про те, що час остаточно заявити про підтримку України
9283
Війну ХАМАСу з Ізраїлем спровокували Росія та Іран
8638
Імперські байки в українській школі. Незручне питання до міністра Лісового
7863
10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5803
Війна в Ізраїлі: США, Франція, Німеччина, Італія та Британія зробили заяву

Новини

Материнська компанія «Київстару» остаточно залишила російський ринок. Заява компанії
Сьогодні, 16:51
Нічна атака «Шахедів» і майже 40 боїв: свіжі дані Генштабу
Сьогодні, 07:13
Заморозки та місцями дощі: прогноз погоди на 10 жовтня
Сьогодні, 05:54
10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:18
Глава Аудиторської служби: Перевірки не перешкоджають роботі оборонних підприємств
Вчора, 14:48
КБ «ЛУЧ» просить уряд підтримати оборонно-промисловий комплекс України
Вчора, 12:52

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту