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Зеленський доручив уряду затвердити нацстратегію ветеранської політики

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський доручив уряду затвердити нацстратегію ветеранської політики
Зеленський доручив Кабінету міністрів затвердити стратегію ветеранської політики на період до 2030 року
фото: president.gov.ua/Офіс президента

За словами Зеленського, ветеранська політика має передбачати підтримку учасників бойових дій та «реальні можливості надалі реалізувати себе заради України

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів затвердити стратегію політики щодо ветеранів. Про це він заявив під час Міжнародного ветеранського форуму 22 серпня. Відповідний указ також з’явився на сайті Офісу президента.

Під час виступу Зеленський вказав на важливість залучення ветеранів до суспільного життя. За його словами, ветеранська політика має передбачати підтримку учасників бойових дій, але також «реальні можливості надалі реалізувати себе заради України й українців, власного розвитку, своєї сім’ї, своєї громади, всієї нашої держави».

«Сьогодні для забезпечення цього своїм указом я доручив уряду затвердити національну стратегію ветеранської політики та стратегію формування системи переходу від військової служби до цивільного життя. Це документи, які відображають всі сфери взаємодії держави й ветерана: від початкових кроків у поверненні воїна до цивільного життя, до можливості ветерана зміцнювати життя громади, регіону, держави», – сказав голова держави.

За указом «Про невідкладні заходи щодо підтримки ветеранів війни, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України», Зеленський доручив уряду затвердити стратегію ветеранської політики на період до 2030 року. Документ також передбачає затвердження стратегії формування системи переходу від військової служби до цивільного життя на період до 2032 року та низку заходів із підтримки ветеранів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський приїхав в Дніпропетровську область, де зустрівся з ветеранами російсько-української війни.

Раніше у Луцьку на базі одного із ключових медзакладів Волині відкрився 13-й інноваційний реабілітаційний центр для поранених військових національної мережі Recovery. За допомогою надсучасного обладнання мультидисциплінарна команда цього закладу зможе щороку надавати безоплатну медичну допомогу понад 1 500 військових.

До слова, військовий з 24-го батальйону «Айдар» Станіслав Дехтяр, який втратив ногу, вважає, що найбільшою неповагою до військового нині є процедура проходження військово-лікарської комісії.

Зокрема Дехтяр поділився власною історією. Лікар-хірург написав рішення ВЛК, в якому зазначив, що ветеран «вагітний». Оборонець припустив, що це була помилка через неуважність, однак вважає, що проблема є глибшою.

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Теги: війна ветеран військові Володимир Зеленський президент

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