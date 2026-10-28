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Зеленський вперше погодився на гарантії безпеки для Росії – FT

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Зеленський вперше погодився на гарантії безпеки для Росії – FT
Зеленський допустив обговорення російських вимог після завершення війни, але наполягає на першочергових гарантіях для України
Фото: Financial Times

Водночас він наголосив, що спочатку необхідно гарантувати безпеку України

Президент України Володимир Зеленський уперше допустив можливість обговорення гарантій безпеки для Росії в межах майбутнього мирного врегулювання. Така зміна позиції Києва відбувається на тлі активізації контактів між США та РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

За словами Зеленського, західні держави можуть у майбутньому розглянути вимоги Москви щодо гарантій безпеки. Однак передусім необхідно завершити війну та забезпечити надійний захист України.

«Спочатку нам потрібно вирішити питання з цією війною, і лише потім шукати відповіді на ті питання, які порушує Росія, виходячи зі своїх власних уявлень та очікувань у сфері безпеки», – заявив президент.

Financial Times називає таку заяву суттєвою зміною позиції Києва. Раніше Україна та її західні союзники відкидали російські вимоги щодо гарантій від НАТО та перегляду європейської системи безпеки, вбачаючи в них спробу Москви відновити сфери впливу.

Зеленський назвав умову обговорення гарантій для Росії

Президент наголосив, що будь-які домовленості, які стосуватимуться європейської безпеки, мають обговорюватися за участю європейських держав.

За його словами, Україна може вести концептуальні переговори з Росією за посередництва США. Однак якщо сторони перейдуть до конкретних гарантій, які потребуватимуть участі Європи, її представники обов'язково мають долучитися до переговорів.

При цьому Зеленський пояснив, що під гарантіями безпеки Москва розуміє не лише захист власної території, а й зміну міжнародної архітектури безпеки та перерозподіл сфер впливу.

США та Росія обговорюють економічні домовленості

За даними FT, зміна риторики українського президента пов'язана зі зростанням занепокоєння Києва через зближення Вашингтона та Москви.

Американські представники обговорюють із російською стороною можливі масштабні економічні угоди, які могли б запрацювати після завершення війни.

Серед потенційних напрямів співпраці – спільні проєкти американських і російських нафтових компаній, відновлення використання повітряного простору РФ авіаперевізниками США, а також співробітництво у виробництві та постачанні титану.

Крім того, занепокоєння української сторони посилилося після домовленостей Вашингтона та Москви щодо постачання російського дизельного пального. У Києві побоюються, що за ними можуть послідувати інші економічні угоди.

Водночас допущення переговорів про гарантії безпеки для Росії не означає, що Україна вже погодила конкретні зобов'язання перед Москвою.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що США та європейські партнери обговорювали мирний план, який передбачає припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту, гарантії безпеки для України та можливе відновлення економічної співпраці з Росією.

Також «Главком» писав, що спецпосланець президента США Стів Віткофф планував запропонувати Володимиру Путіну тристоронню зустріч за участю Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

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Теги: росія Володимир Зеленський Україна переговори

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