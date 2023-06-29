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Євросоюз обговорює накладення податку на прибуток із заморожених активів РФ

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Євросоюз обговорює накладення податку на прибуток із заморожених активів РФ
До того, як ініціатива отримає «зелене світло», відбудуться подальші обговорення з партнерами
фото з відкритих джерел

Ухваливши рішення, Євросоюз може залучити близько 3 млрд євро для відновлення України

Євросоюз розглядає можливість накладення податку на відсотки, отримані із заморожених російських готівкових коштів, що може залучити близько 3 млрд євро на рік для відновлення України після завершення війни. Про це повідомляє The Guardian.

«Несподіваний податок» буде обговорюватися лідерами ЄС на саміті Європейської ради протягом 29 та 30 червня, щоб спробувати використати кошти суверенних російських фондів, знерухомлених санкціями.

Ця ідея обговорювалася протягом останніх трьох тижнів після того, як Німеччина виступила проти більш агресивного варіанту управління російськими активами.

«Мета санкцій — змінити поведінку, а не покарати. Ви не можете просто покласти гроші у власну скарбницю. Санкції – це судова конструкція, яка поважає верховенство права», – заявив виданню неназваний дипломат.

Юристи, які консультують Євросоюз, визнали податок на непередбачені доходи юридично безпечним, але до того, як податок отримає зелене світло, відбудуться подальші обговорення з партнерами, включно із США, Японією та Великобританією.

Зазначимо, що суверенні кошти перебувають у тимчасовій власності розрахункової палати ЄС у Брюсселі (Euroclear), де проценти оподатковуються за ставкою 20%, а скарбничі надходження передають в Україну. Подальший податок у розмірі близько 3% може зібрати ще 3 мільярди євро.

Нагадаємо, Німеччина є однією з країн ЄС, яка найбільше виступає проти конфіскації російських активів, кажучи, що це створить небезпечний прецедент і, ймовірно, буде незаконним. Країна висловила заперечення проти планів Брюсселя навести лад та передати заморожені активи російського центрального банку для відновлення України, попереджаючи, що поспішний крок може спричинити юридичні чи фінансові ризики.

Представник міністерства закордонних справ Німеччини заявив, що Москва «буде змушена заплатити за шкоду, яку вона завдала Україні», і наполягав, що Німеччина робить «усе, що в її силах», щоб знайти та заморозити активи російських осіб і компаній, які перебувають під санкціями. Але він також додав, що ідея використання російських коштів для відновлення України викликає «складні фінансові та юридичні питання».

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Теги: гроші Європейський союз росія

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