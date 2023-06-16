Естонія ухвалила нове рішення щодо використання активів Росії

Влада Естонії підготувала юридичне рішення, за якого може використовувати заморожені активи країни-агресора

Уряд Естонії схвалив правові принципи використання заморожених активів Росії для підтримки України. Про це пише ERR. Естонія стала першою європейською країною, яка ухвалила подібне правове рішення.

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«Європейський Союз працює над пошуком цього юридичного варіанту, але ми підготували юридичне рішення, за якого ми можемо використовувати заморожені активи Росії як країни-агресора і використовувати їх як компенсацію для потреб відновлення України», – заявив глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна. За його словами, МЗС незабаром внесе в уряд проєкт відповідної поправки до закону.

Аналогічний захід також розроблено, наприклад, у Канаді, а у США законопроєкт про конфіскацію і передачу Україні активів Росії як репарацій за збитки від розпочатої російським президентом Путіним війни було офіційно зареєстровано.

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Зазначимо: Європейська комісія підтвердила, що розробила юридично прийнятні варіанти використання активів Росії – як приватних, так і державних – для відбудови України.

Зараз на території Європейського Союзу заморожені активи російських фізичних і юридичних осіб, що перебувають під санкціями ЄС, на суму близько 24,1 мільярда євро. Санкції не передбачають конфіскації цих активів, оскільки це порушує законодавство.

А от банки у Нідерландах, нібито, не можуть дотримуватись санкцій, через різне написання та транслітерацію прізвищ росіян, які перебувають у санкційних списках.До такого висновку прийшов De Nederlandsche Bank після власного розслідування. Регулятор фінансового сектору країни придивився до 31 фінустанови, які повинні виконувати санкції проти Росії. Особливу проблему представляє різне написання прізвищ і помилки, що виникають у зв'язку з цим. Наприклад, якщо Путін англійською пишеться як Putin, то нідерландською – Poetin.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна повторно схвалив санкції в межах «списку Магнітського», заборонивши в'їзд до країни 58 людям, включаючи лідера Російської православної церкви патріарха Кирила. За словами міністра, усім людям зі списку заборонили в'їзд до Естонії, оскільки вони були залучені до грубих порушень прав людини або сприяли їхньому вчиненню.