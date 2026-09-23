Зеленський виступив на Генасамблеї ООН: головні тези

Президент України виступає під час загальних дебатів 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку

Президент України Володимир Зеленський завершив виступ на загальних дебатах 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Його промова розпочалася ввечері 23 вересня за київським часом.

«Главком» зібрав ключові тези його промови у форматі текстової трансляції.

Очільник України зауважив, Росія втратила 248 тис. людей за останні вісім місяців.

Також президент розповів, що один північнокореєць, якого брали у полон на фронті, намагався скоїти самогубство. Україна передала його Південній Кореї.

Путін хоче окупувати Одесу, Харків, Дніпро та інші українські міста, підкреслив Зеленський.

З початку року Росія запустила по Україні понад 2 тис. ракет і 63 тис. ударних дронів

248 військових втратила РФ за кожен захоплений квадратний кілометр у 2026 році – підкреслив український лідер.

Щодо ударів по об’єктах у Росії: «Ми прагнемо послабити здатність Росії фінансувати війну. Саме на це спрямоване застосування нашої зброї», – заявив президент.

«Ми знаємо, що Росія використовує громадян 47 країн у своїй війні в Україні» , – розповів український лідер.

Дефіцит бюджету Росії зараз більший, ніж будь-коли, а більшість російських регіонів уже фактично збанкрутували, повідомив глава держави.

«Ми зробимо цю зиму такою ж болючою для росіян», – повідомив Зеленський.

«Ми хочемо миру в Україні і віримо, що зможемо цього домогтися. Віримо, що це потрібно світові», – заявив очільник держави.

«Уже наступного року існує реальна ймовірність того, що рішення на полі бою почне ухвалювати штучний інтелект, а не лише люди. Нам потрібен мир до того, як ми досягнемо цієї точки», – підкреслив президент президент.

Виступ президента України на Генасамблеї ООН

Цьогорічні дебати Генасамблеї ООН проходять із 22 до 28 вересня. У Нью-Йорку зібралися понад 130 глав держав та урядів.

Напередодні виступу Зеленський взяв участь у засіданні Ради Безпеки ООН щодо України, а також провів низку зустрічей із представниками інших держав.