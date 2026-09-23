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Зеленський виступив на Генасамблеї ООН: головні тези

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Зеленський виступив на Генасамблеї ООН: головні тези
Фото: скриншот трансляції

Президент України виступає під час загальних дебатів 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку

Президент України Володимир Зеленський завершив виступ на загальних дебатах 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Його промова розпочалася ввечері 23 вересня за київським часом.

«Главком» зібрав ключові тези його промови у форматі текстової трансляції.

  • Очільник України зауважив, Росія втратила 248 тис. людей за останні вісім місяців.
  • Також президент розповів, що один північнокореєць, якого брали у полон на фронті, намагався скоїти самогубство. Україна передала його Південній Кореї.
  • Путін хоче окупувати Одесу, Харків, Дніпро та інші українські міста, підкреслив Зеленський.
  • З початку року Росія запустила по Україні понад 2 тис. ракет і 63 тис. ударних дронів
  • 248 військових втратила РФ за кожен захоплений квадратний кілометр у 2026 році – підкреслив український лідер.
  • Щодо ударів по об’єктах у Росії: «Ми прагнемо послабити здатність Росії фінансувати війну. Саме на це спрямоване застосування нашої зброї», – заявив президент.
  • «Ми знаємо, що Росія використовує громадян 47 країн у своїй війні в Україні» , – розповів український лідер.
  • Дефіцит бюджету Росії зараз більший, ніж будь-коли, а більшість російських регіонів уже фактично збанкрутували, повідомив глава держави.
  • «Ми зробимо цю зиму такою ж болючою для росіян», – повідомив Зеленський.
  • «Ми хочемо миру в Україні і віримо, що зможемо цього домогтися. Віримо, що це потрібно світові», – заявив очільник держави.
  • «Уже наступного року існує реальна ймовірність того, що рішення на полі бою почне ухвалювати штучний інтелект, а не лише люди. Нам потрібен мир до того, як ми досягнемо цієї точки», – підкреслив президент президент.
Виступ президента України на Генасамблеї ООН

Цьогорічні дебати Генасамблеї ООН проходять із 22 до 28 вересня. У Нью-Йорку зібралися понад 130 глав держав та урядів.

Напередодні виступу Зеленський взяв участь у засіданні Ради Безпеки ООН щодо України, а також провів низку зустрічей із представниками інших держав.

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Теги: ООН Володимир Зеленський

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