Зеленський закликав союзників визначитися з гарантіями для України

Єгор Голівець
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна чекає конкретних рішень щодо гарантій безпеки
Президент України Володимир Зеленський закликав країни-партнери найближчим часом визначити, які гарантії безпеки для України реально можуть бути реалізовані за участю «коаліції охочих». Про це повідомляє «Главком».

Відповідну заяву глава держави зробив під час саміту «Бухарестської дев’ятки», який проходить у столиці Румунії Бухаресті.

«Давайте використаємо ці найближчі тижні, щоб вирішити, яким чином буде працювати коаліція охочих і які гарантії безпеки реалістично можуть бути втілені в життя за вашою участю, усіх європейських країн та США. Це дуже важливо, щоб допомогти зрушити ситуацію в бік миру», – сказав Зеленський.

Президент також наголосив на необхідності посилення співпраці у сфері оборони та досягнення «більших результатів» у питаннях безпеки.

Напередодні Зеленський повідомляв про зустріч із європейськими партнерами на рівні радників із національної безпеки. Тоді ж він заявив про формування антибалістичної коаліції.

13 травня Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибув до Румунії для участі у саміті «Бухарестської дев’ятки» за участі країн Північної Європи. Формат «Бухарестська дев’ятка» був створений у 2015 році після початку російської агресії проти України. До нього входять Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина та Чехія.

Під час саміту президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що війна Росії проти України є прямим викликом усьому євроатлантичному безпековому порядку.

«Триваюча агресія Росії проти України не є ізольованим конфліктом, а скоріше прямим викликом усьому євроатлантичному безпековому порядку», – сказав він.

Навроцький також закликав НАТО посилювати оборону східного флангу та застеріг союзників від недооцінки російської загрози.

