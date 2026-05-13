Politico: Корупційний скандал у Києві загрожує прагненню Зеленського до ЄС

Звинувачення проти Андрія Єрмака ставлять під сумнів твердження України про її готовність до прискореного членства

Поглиблення корупційного скандалу в найближчому оточенні президента Володимира Зеленського створює серйозні перешкоди для швидкого вступу України до ЄС. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

На тлі закликів Києва до членства вже наступного року, правоохоронні органи висунули офіційні звинувачення ключовим фігурам, які ще нещодавно мали значний вплив на державну політику. Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура звинуватили колишнього голову Офісу президента Андрія Єрмака у відмиванні грошей на будівництві елітного житла, назвавши його учасником організованої злочинної групи.

Скандал, що розпочався з розслідування махінацій в «Енергоатомі», призвів до висунення звинувачень не лише Єрмаку, а й іншим наближеним до президента особам, зокрема колишнім міністрам Герману Галущенку та Олексію Чернишову, а також бізнес-партнеру Зеленського Тимуру Міндічу. Галущенка затримали при спробі втечі з країни, тоді як Міндіч терміново виїхав до Ізраїлю.

Критики діючої влади зазначають, що ці викриття демонструють існування паралельної системи грошових потоків, яка діє всередині державних інституцій під час війни. Опозиційні законодавці ставлять під сумнів можливість того, що президент не знав про дії своїх найближчих соратників, враховуючи його схильність до мікроменеджменту. Хоча офіційне слідство не стосується самого Зеленського, відсутність його реакції на звинувачення проти помічників викликає занепокоєння в політичних колах.

Представники правлячої партії натомість стверджують, що розслідування є доказом незалежності та ефективності української антикорупційної системи. Вони вважають, що здатність держави переслідувати чиновників найвищого рангу відрізняє Україну від авторитарних сусідів. Проте лідери ЄС вже назвали мету Києва щодо швидкого вступу нереальною, оскільки масштабні корупційні справи в самому серці уряду воєнного часу шкодять міжнародній репутації країни та уповільнюють інтеграційні процеси. Захисники президента наполягають на відсутності прямих доказів його причетності, проте вердикт залежатиме від того, як країна завершить ці резонансні справи.

Як відомо, НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. За даними слідства, кошти могли бути пов’язані з корупційними схемами навколо «Енергоатому» та використовувалися для зведення елітного котеджного містечка у селі Козин Київської області.

Водночас адвокат Єрмака Ігор Фомін заявив, що підозра його клієнту у справі про легалізацію 460 млн грн під час елітного будівництва під Києвом є необґрунтованою. Сам Єрмак стверджує, що готовий давати розгорнуті коментарі лише після завершення слідства. Також він заперечив причетність до котеджного містечка «Династія».

Вищий антикорупційний суд 12 травня не обрав запобіжний захід екскерівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Адвокат ексголови Банкової Ігор Фомін повідомив, що справа складається із 16 томів по 250 сторінок в середньому, тому сторона захисту просить відкласти справу, адже не було часу для ознайомлення. Суддя оголосив, що буде надано час для ознайомлення, а засідання також продовжиться завтра, де сторона захисту зможе висловити свою позицію.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко під час брифінгу повідомляв, що прокуратура проситиме для Андрія Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 180 млн грн.