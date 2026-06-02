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США виводять війська з Литви: коли прибуде заміна – невідомо

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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США виводять війська з Литви: коли прибуде заміна – невідомо
Американські сили регулярно ротувалися в Литві з 2019 року
фото ілюстративне
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Міністр оборони Литви Каунас: терміни і чисельність нової ротації залишаються невизначеними

Понад тисяча американських військовослужбовців їдуть із Литви після завершення планової ротації – але строки та чисельність наступного контингенту досі не підтверджені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на литовське державне мовлення LRT.

Що відбувається

Міністр оборони Литви Робертас Каунас підтвердив, що американська сторона запевнила його: нова ротація прибуде. Утім деталі залишаються розмитими. «Коли саме, з якими спроможностями, у якій чисельності – усе це буде оголошено пізніше», – прокоментував він.
Кілька джерел у литовському оборонному секторі, не називаючи себе, підтвердили виведення. Головний радник президента Литви з питань національної безпеки Дейвідас Матуліоніс також підтвердив окремі деталі.

Чому пауза може затягнутися

Американські сили регулярно ротувалися в Литві з 2019 року. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну США перейшли до постійної ротації – як правило, понад тисяча військових разом із бойовою технікою. Цього разу пауза між змінами може виявитися довшою: Вашингтон переглядає присутність своїх сил у Європі й виводить тисячі солдатів із Німеччини та Польщі.

Каунас зазначив, що нещодавно обговорював питання американської присутності з головою Пентагону Пітом Гегсетом у Сінгапурі. За його словами, балтійські держави та Польща залишаються «зразковими союзниками» у розумінні Вашингтона і ця позиція не змінилася.

Що це означає для Балтії

Для країн Балтії питання присутності американських військ – не формальність. Розміщені там сили альянсу мають організувати початковий опір і виграти час до прибуття підкріплення у разі нападу Росії. Саме тому американський контингент відігравав тут ключову роль стримування. Литва вже прийняла німецьку бригаду, яка до кінця 2027 року має налічувати до 5 тисяч солдатів, – однак питання, чи компенсує це можливу тривалу відсутність американців, залишається відкритим.

Нагадаємо, «Главком» писав, що США прискорюють вивід військ з Європи і не дають союзникам часу на підготовку. За даними Welt am Sonntag, в армії США в Європі вже є сумніви, чи вистачає НАТО сил для повноцінної реалізації регіональних оборонних планів.

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Теги: США армія Литва Вашингтон радник

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