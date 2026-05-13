Зеленський та перша леді прибули до Румунії

Президент Румунії закликав союзників посилити підтримку України та Молдови

Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибув до Румунії для участі у саміті «Бухарестської дев’ятки». Про це повідомляє «Главком».

Саміт проходить у столиці Румунії Бухаресті. Під час відкриття заходу президент Румунії Нікушор Дан закликав союзників активніше підтримувати Україну та Молдову на тлі загроз з боку Росії.

«Ми повинні зосередитися на безпеці України та Республіки Молдови. Це підтримка, яку ми повинні надавати не тільки декларативно, але й діями тому, що їхня безпека – це наша безпека», – заявив Дан.

Президент Румунії також наголосив на необхідності збільшення оборонних витрат відповідно до рішень саміту НАТО у Гаазі та закликав посилювати оборонну інфраструктуру Альянсу.

У саміті «Бухарестської дев’ятки» беруть участь країни східного флангу НАТО. Цього року до формату також долучилися нові члени Альянсу – Швеція та Фінляндія. До «Бухарестської дев’ятки» входять Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина та Чехія.

Формат B9 був створений у 2015 році після початку російської агресії проти України для координації позицій країн східного флангу НАТО щодо безпеки та оборони. Останніми роками питання підтримки України та стримування Росії стали центральними темами самітів групи.

