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Мадяр розморозив кошти, які Орбан блокував для України

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Мадяр розморозив кошти, які Орбан блокував для України
Мадяр розблокував мільярди євро на зброю для України
фото: Associated Press
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Після двох років блокування країни ЄС можуть отримати мільярди євро компенсацій за озброєння, передане Києву

Новий уряд Угорщини на чолі з Петером Мадяром скасував одне з ключових блокувань попередньої влади Віктора Орбана, яке протягом двох років перешкоджало виплатам з Європейського фонду миру (EPF) для підтримки України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Politico.

Угорщина змінила позицію щодо фонду допомоги Україні

За даними видання, Будапешт більше не заперечує проти використання механізму Європейського фонду миру, через який країни ЄС отримують компенсації за озброєння та боєприпаси, передані Україні зі складів національних армій.

Про зміну позиції Угорщини представник країни повідомив під час засідання Комітету з політичних питань та безпеки Європейського Союзу. Цю інформацію Politico підтвердили кілька європейських дипломатів.

Як зазначив один із дипломатів, скасування вето стане позитивним сигналом для держав, які найбільше підтримували Україну військовою допомогою.

«Тепер вони нарешті отримають певне відшкодування, що також зробить розподіл навантаження більш рівномірним», – пояснив співрозмовник видання.

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Які кошти можуть розблокувати в ЄС

Європейський фонд миру компенсує державам-членам близько 40% вартості військової допомоги, переданої Україні. Оскільки рішення щодо використання фонду ухвалюються одностайно, уряд Віктора Орбана протягом останніх двох років блокував виплати.

За інформацією Politico, через це в ЄС накопичилися невиплачені компенсації на суму понад €40 млрд. Після скасування угорського вето може бути оперативно розблоковано близько €6,6 млрд. Тепер країнам Євросоюзу належить узгодити механізм використання коштів та порядок подальших виплат.

Україна вже закликала партнерів спрямувати частину цих ресурсів на закупівлю додаткових систем протиповітряної оборони Patriot та ракет до них.

Раніше Politico також повідомляло, що Будапешт готовий розблокувати відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України до ЄС після завершення консультацій стосовно прав угорської меншини на Закарпатті. Якщо компроміс буде досягнуто, Україна та Молдова зможуть перейти до наступного етапу переговорів про членство в Євросоюзі.

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Теги: Європейський Союз Угорщина Петер Мадяр Україна

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