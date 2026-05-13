РФ атакує Україну. Зеленський попередив про нові хвилі ударів протягом дня

Президент: Україні щодня потрібна спроможність захисту, і тільки спільною сильною активністю можна це забезпечити

Президент Володимир Зеленський заявив, наразі у небі над Україною – понад сотня російських дронів. Він попередив, що протягом дня можуть бути ще хвилі атак. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Зараз у нашому небі більше сотні російських дронів, і протягом дня можуть бути ще хвилі дронових атак. Росія продовжує удари й робить це зухвало – цілеспрямовано проти нашої залізничної інфраструктури, проти цивільних об’єктів у містах. На жаль, після цих ударів є поранені та загиблі люди, мої співчуття всім рідним та близьким», – йдеться у повідомленні.

Президент наголосив, що вчора протягом дня під ударом були 14 областей. «Сьогодні вночі били по житловій та залізничній інфраструктурі на Дніпровщині та Харківщині, портовій інфраструктурі на Одещині, енергетиці на Полтавщині. На всіх рівнях наші воїни протидіють, і вже збито та подавлено тільки за цю ніч 111 дронів», – додав він.

«Важливо стійко відбивати кожну атаку. Важливо підтримувати Україну та не мовчати про російську війну. Щоразу, коли тематика війни зникає з топів новин, це заохочує Росію бути ще більш жорстокою. Важливо, щоб наші дипломати максимально швидко реалізовували домовленості, яких ми досягаємо на рівні лідерів. Україні щодня потрібна спроможність захисту, і тільки спільною сильною активністю можна це забезпечити», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, 12 травня російська армія атакувала Кривий Ріг. Під ворожий удар потрапив житловий будинок. Унаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

До слова, уночі 13 травня російська терористична армія атакувала Полтавську громаду. Зафіксовано влучання російських БпЛА в електропідстанцію.

Як повідомлялося, Росія може найближчими днями здійснити нову масовану атаку по Україні. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. «Було багато повідомлень, вони з'являються недарма – є у нас розвідка, дані від партнерів, власні сили розвідки. Фіксується передислокація тактичної авіації, активність на аеродромах базування», – сказав він.