Рої морських дронів і роботи: стартапи зміцнюють оборону України – Reuters

Данська BlueShadow розгортає чотири ескадрони автономних катерів за 10–12 км від берега – перший стане до бойового чергування на початку 2027 року

Як зупинити російські дрони, що непоміченими летять через Чорне море до Одеси? Це питання змусило колишнього командира американського підводного човна заснувати компанію та почати будувати для України морський щит із роїв автономних катерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Рій над Чорним морем

Чарлз Махер – колишній офіцер американського підводного флоту – не просто поставив собі це питання, а й узявся його вирішувати. Він заснував данську компанію BlueShadow і разом із підрозділами ЗСУ розробляє систему, яка виглядає як щось із фантастики: чотири ескадрони по 12 автономних катерів патрулюватимуть Чорне море за 10–12 км від берега та перехоплюватимуть ворожі цілі.

Перший ескадрон, озброєний ракетами та дронами-перехоплювачами, має заступити на чергування на початку 2027 року.

Акселератор для зброї

BlueShadow – одна з восьми компаній, що минулих вихідних показували свої розробки українським військовим через приватний акселератор Defence Builder. Це щось на кшталт «інкубатора для зброї»: стартапи отримують $10 тис. стартового фінансування, чотири місяці менторства та головне – прямий доступ до військових, які можуть одразу тестувати й оцінювати продукт. Акселератор натомість бере невеликий пакет акцій.

«Бізнес є бізнес, але ми всі служимо більшій меті, – каже гендиректор Defence Builder Лайн Рінвіг. – Переконатися, що рішення, необхідні для перемоги у цій війні, отримають фінансову підтримку».

Defence Builder входить до Investor Club – об'єднання близько 25 інституцій, що залучають гроші в українську оборонку. І цифри промовисті: публічно розкриті інвестиції в галузь злетіли з $1,1 млн у 2023-му до $105 млн у 2025 році.

Замовляти зброю стало простіше: бригади купують продукти напряму через Brave1 Market та DOT-Chain – своєрідний Amazon для зброї з 800 найменувань від 200 виробників. І так само, як на Amazon, можна залишити відгук.

Роботи замість солдатів у зоні ураження

Тисячі дронів перетворили смугу поблизу лінії фронту на місце, куди людині краще не заходити. Саме тому одним із головних напрямів Defence Builder стали дистанційно керовані машини.

Естонський стартап Telearmy вирішує цю проблему просто: з 2023 року він ставить дистанційне керування у звичайні вантажівки та бронеавтомобілі на фронті – і оператор веде машину за сотні кілометрів від неї. Засновник компанії Енн Лаансоо показував журналістам модернізований БРДМ-2М і пояснював, що система підходить майже для будь-якого транспорту.

«Відправляти солдатів на передову більше неможливо, а наша технологія дає той шар захисту, який позбавляє бійця від необхідності бути там», – сказав він.

Є ще одна проблема, яку вирішують стартапи: Україні бракує «середніх ударних» дронів для роботи по російських логістичних базах і лініях постачання. Відповіддю стала розробка Wingtech – багаторазовий бомбардувальник Haba з фіксованим крилом, що долає до 300 км і стійкий до радіоелектронних перешкод. Дрон воює вже понад рік; нещодавно великий український оборонний виробник вклав у Wingtech гроші, аби той нарешті міг нарощувати випуск.

Нагадаємо, у травні Reuters писав, що США та Європа уважно вивчають українські оборонні технології – системи управління, безпілотники та штучний інтелект, що народилися під вогнем, стали глобальним еталоном ефективності.

До слова, за даними CNN, наземні роботи та дрони вже замінюють піхоту в бойових операціях: підрозділ NC13 Третього армійського корпусу провів 164 операції із застосуванням роботів – для тих самих результатів традиційними методами знадобилося б 2 300 бійців.