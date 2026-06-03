Головна Світ Політика
search button user button menu button

Рої морських дронів і роботи: стартапи зміцнюють оборону України – Reuters

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Рої морських дронів і роботи: стартапи зміцнюють оборону України – Reuters
Автономні катери патрулюватимуть Чорне море та перехоплюватимуть ворожі цілі
фото ілюстративне
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Данська BlueShadow розгортає чотири ескадрони автономних катерів за 10–12 км від берега – перший стане до бойового чергування на початку 2027 року

Як зупинити російські дрони, що непоміченими летять через Чорне море до Одеси? Це питання змусило колишнього командира американського підводного човна заснувати компанію та почати будувати для України морський щит із роїв автономних катерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Рій над Чорним морем

Чарлз Махер – колишній офіцер американського підводного флоту – не просто поставив собі це питання, а й узявся його вирішувати. Він заснував данську компанію BlueShadow і разом із підрозділами ЗСУ розробляє систему, яка виглядає як щось із фантастики: чотири ескадрони по 12 автономних катерів патрулюватимуть Чорне море за 10–12 км від берега та перехоплюватимуть ворожі цілі.

Перший ескадрон, озброєний ракетами та дронами-перехоплювачами, має заступити на чергування на початку 2027 року.

Акселератор для зброї

BlueShadow – одна з восьми компаній, що минулих вихідних показували свої розробки українським військовим через приватний акселератор Defence Builder. Це щось на кшталт «інкубатора для зброї»: стартапи отримують $10 тис. стартового фінансування, чотири місяці менторства та головне – прямий доступ до військових, які можуть одразу тестувати й оцінювати продукт. Акселератор натомість бере невеликий пакет акцій.

«Бізнес є бізнес, але ми всі служимо більшій меті, – каже гендиректор Defence Builder Лайн Рінвіг. – Переконатися, що рішення, необхідні для перемоги у цій війні, отримають фінансову підтримку».

Defence Builder входить до Investor Club – об'єднання близько 25 інституцій, що залучають гроші в українську оборонку. І цифри промовисті: публічно розкриті інвестиції в галузь злетіли з $1,1 млн у 2023-му до $105 млн у 2025 році.

Замовляти зброю стало простіше: бригади купують продукти напряму через Brave1 Market та DOT-Chain – своєрідний Amazon для зброї з 800 найменувань від 200 виробників. І так само, як на Amazon, можна залишити відгук.

Роботи замість солдатів у зоні ураження

Тисячі дронів перетворили смугу поблизу лінії фронту на місце, куди людині краще не заходити. Саме тому одним із головних напрямів Defence Builder стали дистанційно керовані машини.

Естонський стартап Telearmy вирішує цю проблему просто: з 2023 року він ставить дистанційне керування у звичайні вантажівки та бронеавтомобілі на фронті – і оператор веде машину за сотні кілометрів від неї. Засновник компанії Енн Лаансоо показував журналістам модернізований БРДМ-2М і пояснював, що система підходить майже для будь-якого транспорту.

«Відправляти солдатів на передову більше неможливо, а наша технологія дає той шар захисту, який позбавляє бійця від необхідності бути там», – сказав він.

Є ще одна проблема, яку вирішують стартапи: Україні бракує «середніх ударних» дронів для роботи по російських логістичних базах і лініях постачання. Відповіддю стала розробка Wingtech – багаторазовий бомбардувальник Haba з фіксованим крилом, що долає до 300 км і стійкий до радіоелектронних перешкод. Дрон воює вже понад рік; нещодавно великий український оборонний виробник вклав у Wingtech гроші, аби той нарешті міг нарощувати випуск.

Нагадаємо, у травні Reuters писав, що США та Європа уважно вивчають українські оборонні технології – системи управління, безпілотники та штучний інтелект, що народилися під вогнем, стали глобальним еталоном ефективності.

До слова, за даними CNN, наземні роботи та дрони вже замінюють піхоту в бойових операціях: підрозділ NC13 Третього армійського корпусу провів 164 операції із застосуванням роботів – для тих самих результатів традиційними методами знадобилося б 2 300 бійців.

Читайте також:

Теги: Чорне море інвестиції Одеса гроші бізнес технології штучний інтелект розробка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ітлалійська прем'єрка Джоржа Мелоні
Мелоні стала жертвою діпфейку, який створив штучний інтелект (фото)
6 травня, 12:41
Палац графів Шенборнів у Мукачівському районі – пам'ятка архітектури національного значення, збудована у 1890–1895 роках
Держава шукає інвестора для реставрації Палацу Шенборнів на Закарпатті
7 травня, 15:55
Рівненська атомна електростанція
«Енергоатом» заявив про поетапний перехід усіх АЕС України на американське паливо Westinghouse
8 травня, 13:40
Рятувальники прибули на місце події та оперативно ліквідували пожежу
Біля Одеси внаслідок ДТП спалахнули три автомобілі
10 травня, 16:48
Головним каталізатором відтоку капіталу став критичний стан державних фінансів Росії
Російські компанії масово виводять капітал за кордон – розвідка
15 травня, 15:30
Лісабон може похвалитися вищим показником безпеки, ніж такі міста, як Париж, Рим і Барселона
Експерти оприлюднили рейтинг найкомфортніших у світі міст для життя
23 травня, 15:19
Бізнес закликав скасувати норму про списання вагонів за віком
Бізнес закликав скасувати норму про списання вагонів за віком
20 травня, 12:55
Готовий ресторан у Києві виставлено на продаж
Чи справді в Києві масово закриваються ресторани? Аналітики розкрили реальну ситуацію
18 травня, 16:00
Нові смарт-окуляри стали новим спеціалізованим оптичним пристроєм для правоохоронних органів
Китайська поліція тестує смарт–окуляри з розпізнаванням облич
27 травня, 14:22

Політика

Рої морських дронів і роботи: стартапи зміцнюють оборону України – Reuters
Рої морських дронів і роботи: стартапи зміцнюють оборону України – Reuters
Україна та Естонія посилять співпрацю у сфері дронів і санкцій
Україна та Естонія посилять співпрацю у сфері дронів і санкцій
США виводять війська з Литви: коли прибуде заміна – невідомо
США виводять війська з Литви: коли прибуде заміна – невідомо
Мадяр розморозив кошти, які Орбан блокував для України
Мадяр розморозив кошти, які Орбан блокував для України
Україна та Туреччина наблизилися до масштабної газової угоди
Україна та Туреччина наблизилися до масштабної газової угоди
Україна та Угорщина наблизилися до важливої домовленості – Bloomberg
Україна та Угорщина наблизилися до важливої домовленості – Bloomberg

Новини

Бундестаг розкритикував ультраправих за поїздку до Росії
Вчора, 13:57
«Росія вичавлює з себе останні сили». Посол Євросоюзу прокоментувала масований удар по Україні
Вчора, 11:56
«Він ніякий не диктатор». Лукашенко розсипався в компліментах Кім Чен Ину
1 червня, 14:59
Світова криза чіпів знизила попит на смартфони
1 червня, 13:48
«Ви прийдете наступного понеділка?» У центрі Стокгольма чотири роки поспіль збираються люди на підтримку України
1 червня, 12:58
Люблін зняв прапор України з будівлі ратуші: у чому причина
1 червня, 12:49

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua