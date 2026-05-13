Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президент Польщі зробив тривожну заяву про безпеку НАТО

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Президент Польщі зробив тривожну заяву про безпеку НАТО
Навроцький: Росія кинула виклик усьому євроатлантичному порядку
фото з відкртих джерел

Навроцький заявив, що війна Росії проти України стала викликом для всього Альянсу

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що війна Росії проти України є не «ізольованим конфліктом», а прямим викликом усьому євроатлантичному безпековому порядку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Guardian.

Війна проти України – загроза всьому Заходу

Виступаючи на відкритті саміту «Бухарестської дев’ятки» у Бухаресті, польський президент наголосив, що країни східного флангу НАТО ще багато років тому попереджали про небезпеку російського ревізіонізму.

«Ми попереджали, що ревізіонізм Росії не є тимчасовим; ми попереджали, що імперське мислення повернулося до Європи і що стримування не може існувати лише на папері. Сьогодні ніхто не може сказати, що його не попереджали», – сказав Навроцький.

За його словами, повномасштабна агресія РФ проти України стосується не лише Києва, а всієї системи безпеки Європи та НАТО.

«Триваюча агресія Росії проти України не є ізольованим конфліктом, а скоріше прямим викликом усьому євроатлантичному безпековому порядку», – заявив президент Польщі.

Навроцький також наголосив, що НАТО має продемонструвати готовність захищати кожен сантиметр території союзників. «НАТО є єдиним, НАТО готовий, і НАТО захищатиме кожен сантиметр території союзників», – сказав він.

Польща згадала роль Білорусі у війні

Польський президент окремо згадав роль Білорусі у війні Росії проти України, заявивши, що Мінськ продовжує підтримувати Москву та дозволяє використовувати свою територію для гібридних операцій проти союзників НАТО. «Не повинно бути жодних сумнівів щодо того, хто розпочав цю жорстоку війну», – наголосив Навроцький.

Навроцький застеріг союзників від помилок минулого

Він також закликав союзників не допустити «самозаспокоєння» перед російською загрозою. «Ми знаємо, що відбувається, коли агресію недооцінюють і коли демократичні народи вагаються», – заявив польський лідер.

Саміт «Бухарестської дев’ятки» проходить у столиці Румунії Бухаресті. До формату входять Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія, Латвія, Литва та Естонія. Формат був створений у 2015 році після початку російської агресії проти України для координації безпекової політики країн східного флангу НАТО.

На саміт також прибув президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською. Раніше президент Румунії Нікушор Дан закликав союзників активніше підтримувати Україну та Молдову, наголосивши, що їхня безпека є частиною безпеки всієї Європи.

Читайте також:

Теги: Польща Кароль Навроцький Україна росія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під керівництвом Меркель Німеччина та її енергоємні великі промислові підприємства стали залежними від Москви
Меркель може стати посередницею між Європою та РФ – Spiegel
Вчора, 17:24
Трамп відкинув пропозицію Ірану про мир, ціни на нафту зросли: головне за ніч 11 травня
Трамп відкинув пропозицію Ірану про мир, ціни на нафту зросли: головне за ніч 11 травня
11 травня, 05:51
У Росії блокування Telegram та інших месенджерів досягло майже максимального рівня
Навіщо Путін вимикає росіянам інтернет – пояснення розвідки
9 травня, 06:16
Президент зробив заяву про погрози від РФ
Зеленський відповів на погрози Росії
8 травня, 16:43
Об’єкт російської нафтової промисловості в Пермі опинився під ударом безпілотників
Удар на 1500 км: стратегічний нафтовий вузол у Пермі знову у вогні (фото, відео)
7 травня, 11:17
За квітень на Олександрівському напрямку, за даними бригади, було знищено 274 окупантів
Олександрівський напрямок: Сили оборони зірвали наступ Росії (відео)
5 травня, 20:19
Президент заявив про посилення неба над Одесою та Дніпром
Зеленський заявив про посилення протиповітряної оборони у двох містах
1 травня, 20:06
На окупованій Херсонщині росіяни масово відкривають кадетські класи для дітей
На окупованій Херсонщині ворог готує дітей до майбутньої служби в каральних органах
27 квiтня, 21:04
Наслідки удару по Чернігову, 19 квітня 2026 р.
Удар по Чернігову забрав життя 16-річного хлопця
19 квiтня, 08:29

Політика

Президент Польщі зробив тривожну заяву про безпеку НАТО
Президент Польщі зробив тривожну заяву про безпеку НАТО
Лавров заявив, що США хочуть відновити «Північні потоки»
Лавров заявив, що США хочуть відновити «Північні потоки»
Туреччина включилася у процес припинення війни між Україною та РФ
Туреччина включилася у процес припинення війни між Україною та РФ
Рубіо завдяки хитрощам зміг поїхати до Китаю попри санкції – The Guardian
Рубіо завдяки хитрощам зміг поїхати до Китаю попри санкції – The Guardian
Трамп назвав єдину річ, яка його мотивує
Трамп назвав єдину річ, яка його мотивує
«Золотий купол» Трампа коштуватиме набагато більше, ніж він спочатку заявляв
«Золотий купол» Трампа коштуватиме набагато більше, ніж він спочатку заявляв

Новини

В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Сьогодні, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
Вчора, 20:57
Угорщина отримала новий уряд: хто увійшов до команди Петера Мадяра
Вчора, 18:04
Міноборони впровадило ШІ в аналіз повітряних атак і удари вглиб РФ
Вчора, 16:44
В Україні дощитиме: погода на 12 травня
Вчора, 05:59
Український паспорт за спрощеною схемою: Кабмін розширив перелік країн
11 травня, 20:02

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua