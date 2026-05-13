Президент Польщі зробив тривожну заяву про безпеку НАТО

Навроцький заявив, що війна Росії проти України стала викликом для всього Альянсу

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що війна Росії проти України є не «ізольованим конфліктом», а прямим викликом усьому євроатлантичному безпековому порядку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Guardian.

Війна проти України – загроза всьому Заходу

Виступаючи на відкритті саміту «Бухарестської дев’ятки» у Бухаресті, польський президент наголосив, що країни східного флангу НАТО ще багато років тому попереджали про небезпеку російського ревізіонізму.

«Ми попереджали, що ревізіонізм Росії не є тимчасовим; ми попереджали, що імперське мислення повернулося до Європи і що стримування не може існувати лише на папері. Сьогодні ніхто не може сказати, що його не попереджали», – сказав Навроцький.

За його словами, повномасштабна агресія РФ проти України стосується не лише Києва, а всієї системи безпеки Європи та НАТО.

«Триваюча агресія Росії проти України не є ізольованим конфліктом, а скоріше прямим викликом усьому євроатлантичному безпековому порядку», – заявив президент Польщі.

Навроцький також наголосив, що НАТО має продемонструвати готовність захищати кожен сантиметр території союзників. «НАТО є єдиним, НАТО готовий, і НАТО захищатиме кожен сантиметр території союзників», – сказав він.

Польща згадала роль Білорусі у війні

Польський президент окремо згадав роль Білорусі у війні Росії проти України, заявивши, що Мінськ продовжує підтримувати Москву та дозволяє використовувати свою територію для гібридних операцій проти союзників НАТО. «Не повинно бути жодних сумнівів щодо того, хто розпочав цю жорстоку війну», – наголосив Навроцький.

Навроцький застеріг союзників від помилок минулого

Він також закликав союзників не допустити «самозаспокоєння» перед російською загрозою. «Ми знаємо, що відбувається, коли агресію недооцінюють і коли демократичні народи вагаються», – заявив польський лідер.

Саміт «Бухарестської дев’ятки» проходить у столиці Румунії Бухаресті. До формату входять Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія, Латвія, Литва та Естонія. Формат був створений у 2015 році після початку російської агресії проти України для координації безпекової політики країн східного флангу НАТО.

На саміт також прибув президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською. Раніше президент Румунії Нікушор Дан закликав союзників активніше підтримувати Україну та Молдову, наголосивши, що їхня безпека є частиною безпеки всієї Європи.