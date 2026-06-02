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Україна та Естонія посилять співпрацю у сфері дронів і санкцій

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Україна та Естонія посилять співпрацю у сфері дронів і санкцій
Естонія стала першою країною, парламент якої ратифікував угоду про Спецтрибунал щодо злочину агресії проти України
фото: Telegram Юлії Свириденко
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Свириденко: Естонія – надійний союзник на шляху до членства в ЄС

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко провела переговори в Таллінні – сторони домовилися розширити оборонну співпрацю у сфері безпілотників та посилити тиск на Росію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис прем'єр-міністерки.

Про що домовилися

Свириденко зустрілася з президентом Естонії Аларом Карісом, головою парламенту Лаурі Хуссаром і прем'єр-міністром Крістеном Міхалом. Головна тема – безпілотні системи: сторони домовилися нарощувати спільну роботу в цій сфері та регулярно обмінюватися бойовим досвідом. Свириденко також подякувала Естонії за підтримку надання Україні позики ЄС.

Окрему увагу приділили ініціативі Bring Kids Back UA – міжнародному механізму повернення дітей, незаконно вивезених Росією. Свириденко подякувала Таллінну за підтримку цих зусиль.

Україна та Естонія посилять співпрацю у сфері дронів і санкцій фото 1
фото: Telegram Юлії Свириденко

Санкції та трибунал

На зустрічі йшлося про посилення санкційного тиску на Росію – зокрема роботу над 21-м пакетом санкцій і протидію тіньовому флоту. Окремо – про компенсаційний механізм для України та запуск Спеціального трибуналу щодо злочину агресії.

Естонія стала першою країною, парламент якої ратифікував угоду про створення цього трибуналу. «Главком» раніше писав, що Таллінн офіційно приєднався до угоди ще у березні.

Україна та Естонія посилять співпрацю у сфері дронів і санкцій фото 2
фото: Telegram Юлії Свириденко

Енергетика та відбудова

Естонія продовжує підтримувати українську енергетику: її внесок до Фонду енергетичної підтримки України перевищив 2,6 млн євро. Україна зі свого боку готова ділитися досвідом децентралізації енергосистеми та управління нею в умовах війни.

Свириденко подякувала Естонії за участь у відбудові та вже активні проєкти на Житомирщині. Наступним кроком стане Конференція з питань відновлення України в Гданську.

Нагадаємо, «Главком» писав, що Верховна Рада ратифікувала Конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України – окрім нашої країни, документ уже ратифікували Естонія, Латвія та Ісландія.

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Теги: Верховна Рада Естонія Латвія Україна Юлія Свириденко переговори

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