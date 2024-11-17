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Не лише постраждалі, а й загиблі: Зеленський розповів про наслідки удару по Сумах

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Не лише постраждалі, а й загиблі: Зеленський розповів про наслідки удару по Сумах
У Сумах рятувальники працюють після удару росіян
Фото: ДСНС

У Сумах в неділю ввечері ворожа балістична ракета влучила в житловий будинок

Внаслідок російського терористичного удару по місту Суми є не лише поранені, а й загиблі українці. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він оприлюднив відео Державної служби з надзвичайних ситуацій, на якому можна побачити серйозну пожежу. На місці удару по дев’ятиповерховці триває рятувальна операція.

«На зараз відомо про загиблих та поранених, серед яких є діти. Мої співчуття родинам і близьким. Злочинець має понести покарання за вбивства невинних людей», – заявив президент.

Нагадаємо, у Сумах в неділю ввечері ворожа балістична ракета влучила в житловий будинок. Про це повідомив виконувач обов’язків міського голови Сум Артем Кобзар.

«І знову приліт балістики у місті Суми в житловий будинок. Разом з представником Червоного Хреста їдемо на місце прильоту, далі повідомлю», – сказав Артем Кобзар.

Нагадаємо, після ранкової атаки РФ 17 листопада в Одесі – блекаут. У деяких районах міста також немає води. 

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Теги: українці Володимир Зеленський блекаут Telegram президент будинок злочинець відео Суми

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