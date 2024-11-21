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Італія виділяє €200 млн для відбудови українських електромереж

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Італія виділяє €200 млн для відбудови українських електромереж
Італія виділяє кошти для України
фото з відкритих джерел

Італійська влада вирішила допомогти Україні фінансово у відновленні електричних мереж після ракетних атак росіян

Італія вирішила виділити €200 млн на відновлення української електромережі, яка була пошкоджена внаслідок обстрілів з боку російських військ.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Антоніо Таяні під час виступу на пленарному засіданні Італійсько-українського бізнес-форуму.

Таяні зазначив, що Рим вирішив інвестувати €200 млн для допомоги Україні у відновленні електромереж, зруйнованих російськими атаками.

Італійський міністр наголосив, що «Італія не може дозволити, щоб «генерал Зима» став союзником Росії».

Також Таяні повідомив, що Італія планує організувати конференцію з відбудови України, яка відбудеться в Римі в 2025 році.

На Італійсько-українському бізнес-форумі також були присутні перший віце-прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, міністр підприємництва та виробництва Італії Адольфо Урсо, президент Італійського торгового агентства (ITA) Маттео Зоппас та в.о. міністра оборони Італії Луїза Ріккарді.

В кінці сесії планувалося підписання кількох Меморандумів про взаєморозуміння.

«Цей форум, на якому будуть присутні представники бізнесу, фінансових інституцій та торгових асоціацій, є підготовчим етапом до Конференції з відновлення України, що відбудеться в Римі 10 та 11 липня 2025 року», — повідомили в МЗС Італії.

Нагадаємо, що міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що Україна отримає обіцяний зенітно-ракетний комплекс Samp/T до кінця вересня.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер зустрінеться з главою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні, щоб обговорити питання про дозвіл Україні бити західним озброєнням по військових цілях на території Росії. Йдеться про використання Києвом британських ракет Storm Shadow.

До слова, Німеччина замовила для України 17 систем протиповітряної оборони Iris-T. Вони доповнять сім вже переданих батарей.

Як відомом, 5 вересня президент Румунії Клаус Йоханніс підписав закон про безоплатну передачу Україні однієї з систем ЗРК Patriot

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Теги: міністр бізнес Італія закон Україна президент влада

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