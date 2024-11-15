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Міноборони Польщі поскаржилось НАТО на українців та Зеленського

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Міноборони Польщі поскаржилось НАТО на українців та Зеленського
Польща пожалілась на Україну Рютте
фото з відкритих джерел

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зустрівся з віце-прем'єр-міністром, міністром національної оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем

Владислав Косіняк-Камиш поскаржився Марку Рютте, що в українців коротка пам'ять та заявив, що саме Польща в перші дні війни найбільше допомагала Україні. Про це пише видання tvn24.pl.

Посадовець розповів, «як багато Польща вже зробила та як багато вона допомогла Україні», зазначаючи, що українці мають «коротку пам’ять». Варшава обурилася тим, що з слів президента України Володимира Зеленського виглядає, ніби Польща не робить усе можливе.

Косіняк-Камиш підкреслив, що на початку війни саме Польща активно передавала військову техніку та організовувала гуманітарну допомогу.

«Не можна сказати, що Польща не робить усе можливе. Польща зробила і продовжує робити все, що можливо. Але є межа, яку я ніколи не перейду. Межа допомоги Україні – це питання безпеки Польщі. Якщо передача якогось обладнання загрожує безпеці нашої держави, я не передам це обладнання», – наголосив віце-прем'єр.

Він також звинуватив Зеленського в спробах «залучити інші країни до прямої участі в конфлікті» з Росією. Водночас Косіняк-Камиш визнав, що такі дії є певною мірою природними.

«Але у нас є своя стратегія, у нас є свій сенс існування. Вчора я говорив з Генеральним секретарем НАТО про збивання ракет. Я вважаю, що це було б можливе, якби було спільне рішення всього альянсу, а такого рішення сьогодні немає, збивати ракети в Росії. Тому жодна країна НАТО не повинна це робити самостійно», – підсумував він.

Як повідомлялось раніше, віцепрем'єр-міністр Польщі Кшиштоф Гавковський звинуватив Зеленського у тому, що той хоче втягнути Варшаву у війну проти РФ. Це, на його думку, станеться, якщо Польща погодиться збивати ракети та дрони РФ.

Нагадаємо, двопартійна група американських законодавців звернулася до президента Джо Байдена з проханням дозволити Польщі використовувати свою протиповітряну оборону для захисту України, щоб перехоплювати російські ракети.

Як повідомлялося, найближчими тижнями у польському селі Редзіково запрацює база протиракетного щита. Вона буде збивати також російські ракети, що летять на Польщу.

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Теги: Польща міністр українці Варшава Марк Рютте війна

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