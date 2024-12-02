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Японія може створити в Азії аналог НАТО – Yomiuri

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Японія може створити в Азії аналог НАТО – Yomiuri
Японія хоче нового формату НАТО для Азії
фото із відкритих джерел

Основою нового об'єднання має стати військовий союз Вашингтона і Токіо із залученням до нього деяких інших країн регіону

У правлячій Ліберально-демократичній партії (ЛДП) Японії почали обговорювати створення в Азії аналога НАТО. Про це пише японська газета Yomiuri.

Як стверджує видання, у штаб-квартирі альянсу розпочав роботу спеціальний комітет під головуванням голови Політради партії, колишнього міністра оборони Іцунорі Онодери.

Yomiuri пише, що структура створена за вказівкою прем'єр-міністра Японії Сігер Ісіби. Ідею створення «азіатського НАТО» глава японського уряду висловлював ще з 2020 року. Ісіба також активно просував цю ідею під час кампанії перед своїм обранням на посаду лідера ЛДП та глави уряду у вересні цього року.

Конкретні деталі концепції «азіатської версії НАТО» прем'єр Ісіба не висловлював, але зазначав, що основою нового об'єднання має стати військовий союз Вашингтона  і Токіо із залученням до нього деяких інших країн регіону.

У Ліберально-демократичній партії багато хто скептично ставився до ідеї «азійської версії НАТО», назвавши її «важкоздійсненною». Крім того, противники нового об'єднання вказали, що існує особлива необхідність змін у Конституції Японії. Серед іншого було озвучено небезпеку загострення відносин із Китаєм, оскільки Пекін неодноразово виступав проти будь-яких спроб сформувати з Азіатсько-Тихоокеанському регіоні подобу Північноатлантичного альянсу.

У вересні газета Japan Times писала, що в Японії планують розмістити раніше заборонені Договором про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності наземні ракетні комплекси  США Typhon. Дане озброєння має дальність 1,6 тисячі кілометрів. Така дальність дозволить їм діставати до територій Росії, Китаю та Північної Кореї.

Pаніше стало відомо, що прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісіба заявив, що його уряд зберігає курс на «вирішення територіальної проблеми та укладання мирного договору» з Росією, незважаючи на «поточні складнощі в японсько-російських відносинах». 

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Теги: НАТО Японія партії озброєння

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