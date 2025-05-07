Верховний суд дозволив Трампу обмежити трансгендерам службу в армії

Адміністрація президента США назвала рішення суду «величезною перемогою Трампа»

Верховний суд Сполучених Штатів дозволив адміністрації Дональда Трампа заборонити трансгендерним людям нести службу в армії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Феміда задовольнила прохання Міністерства юстиції скасувати загальнонаціональну заборону, запроваджену федеральним суддею, що блокувала виконання наказу Трампа.

Тепер збройні сили США мають право звільнити тисячі чинних трансгендерних військових і відмовляти новобранцям, доки тривають судові розгляди.

Правозахисні ЛГБТ-організації Lambda Legal і Human Rights Campaign Foundation назвали рішення Верховного суду «нищівним ударом по трансгендерних військовослужбовцях, які продемонстрували свої здібності й відданість справі захисту країни».

Речниця Білого дому Керолайн Левітт назвала рішення суду «величезною перемогою Трампа».

Нагадаємо, президент Дональд Трамп підписав указ, який скасовує положення, що дозволяє трансгендерним особам служити в армії Сполучених Штатів. За даними Міністерства оборони США, у 2019 році до запровадження першої заборони Трампа в армії служило до 8 тис. трансгендерів.

До слова, в Англії трансгендерам заборонять брати участь у матчах жіночих команд. У квітні Верховний суд Великобританії ухвалив рішення щодо визначення слова «жінка». Було ухвалено, що жінка – це людина, яка біологічно була жіночої статі при народженні.

Футбольна асоціація Англії заявила про перегляд своєї політики щодо трансгендерних персон.